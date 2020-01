El diputado a la Asamblea Nacional (AN), José Brito indicó este jueves que la prioridad para el país es su restauración. Hemos sido víctimas del fascismo de un lado y del otro. Aquí hay un pueblo irreverente y nosotros podemos ser indios pero no pendejos, dijo.

Reiteró su denuncia debido a las acciones del partido. “Queremos denunciar que la directiva de nuestro partido nos dio la espalda”.

Durante una rueda de prensa, desde las inmediaciones del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), aseguró que la directiva de Primero Justicia (PJ) le dio “la espalda”, por lo que acudió ante el organismo del régimen a solicitar sus garantías como militante de ese partido político y mostró un documento que presentará este 16 de enero.

Primero Justicia (PJ), se puso del lado de los que no les importa Venezuela. Esta organización PJ no puede hablar de democracia si no tiene democracia, agregó.

Brito destacó que la solución del caos que vive el país es “rescatar Telesur, es rescatar Miraflores, es rescatar Venezuela. No aceptamos el chantaje”.

La dirección nacional de PJ expulsó el 1 de diciembre a los diputados José Brito, Luis Parra y Corado Pérez de su fracción y de sus comisiones en la Asamblea Nacional tras su implicación en una trama de corrupción vinculada a los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (Clap) y el chavismo.