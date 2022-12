Según la agencia de noticias PA, el extenista Boris Becker salió de la cárcel después de estar ocho meses recluido en Wandsworth, al suroeste de Londres, Reino Unido.

Quien llegó a ser una de las figuras deportivas más importantes del mundo entre 1984 y 1999, como número uno del tenis y tres veces campeón del torneo de Wimbledon, cumplió ocho meses de una condena de 2 años y medio al ser hallado culpable de 4 de los 24 cargos impuestos.

El alemán fue imputado por estafa en abril, tras no declarar activos con un valor de 2,9 millones de euros, con el fin de no pagar sus deudas después de declararse en quiebra. Entre sus principales cargos están: Ocultación de una deuda, no revelación de patrimonio y sustracción de bienes.

Becker, ganador de seis títulos de Grand Slam, será deportado por avión después de 12 años como residente. Aún se desconoce el lugar, pero se estima que sea Alemania.

Con información de El Estímulo