Pacientes que han sido atendidos en el Buque Hospital chino “Arca de La Paz” denuncian que los médicos no tienen traductores, por lo que al final de la revisión no informan a los pacientes su estado.

Una de las pacientes atendidas por el personal chino le comentó a NTN24, “la evaluaron y no le dijeron más nada y como no saben chino y no tenemos traductores, más nada”.

La señora reiteró que el personal médico no pudo dar detalles del diagnóstico, “nada, porque no entendían lo que le decían, la persona salía si, ya me evaluaron, es todo”.

“Deberíamos tener traductores para este tipo de eventos, una muy buena coordinación”, dijo.

Al ser consultada sobre cómo observa la situación del país en la actualidad, la paciente manifestó “en palabras criollas del venezolano, necesidad, estamos necesitados, estamos carentes de todo, hasta de afecto, ya no nos queremos”.

Redacción NTN24 Venezuela