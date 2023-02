Estas son las principales noticias tecnológicas de la semana en América.

1. ¡Bienvenidos juegos de Xbox a Nintendo!

Se venía hablando desde hace mucho tiempo de esta negociación, pero ya por fin se firmó. Por un término de diez años, el catálogo de juegos de Xbox también se podrá disfrutar en Nintendo Switch.

Y eso no es todo, porque “Call of Duty” y todos los títulos de Activision también pasan a la galería de la firma japonesa.

Las subsiguientes entregas de la popular saga bélica serán lanzadas en simultáneo en ambas plataformas.

Pero, ¿se acuerdan que también se hablaba de un acuerdo similar con Sony PlayStation? Pues nada. No se ha podido dar.

Microsoft ofreció a Sony un compromiso similar de 10 años con los nuevos juegos de “Call of Duty”, pero hasta ahora no hay un posible trato a la vista.

Noticias como la convergencia de plataformas de videojuegos siempre serán bienvenidas.

2. Cuidado con esos contenidos en las redes, ¿eh?

Sabemos de sobra que no todo en las redes sociales es color de rosa, pero en algunas circunstancias de hecho es muy peligroso.

Twitter está siendo denunciada ante el Tribunal Supremo de Estados Unidos por una supuesta instigación (indirecta, se entiende) de un atentado terrorista.

En concreto, a la red la está demandando la familia del jordano Nawras Alassaf, quien murió el 1 de enero de 2017 en un club nocturno en Estambul a manos de Abdulkadir Masharipov, un terrorista que irrumpió en el lugar y asesinó a 39 personas.

Twitter, junto con Facebook y Google, están siendo llevadas a los estrados por no ver a tiempo que grupos como Estado Islámico utiliza estas plataformas “para reclutar miembros, emitir amenazas terroristas, difundir propaganda, infundir miedo e intimidar a la población civil”.

Los demandantes aseguran que las tecnológicas (sin quererlo) brindaron así apoyo material al EI al proporcionar la infraestructura y los servicios que le permiten “promover y llevar a cabo sus actividades terroristas”, al no monitorear y eliminar el contenido terrorista.

Vamos a tener que esperar hasta junio para ver cómo se resuelve esto.

3. Una gran, y buena, nube se expande a Querétaro

En el cielo de los servicios digitales se ve una enorme nube que se está extendiendo hacia Querétaro (centro de México) y se le ve la sonrisa del logo de Amazon.

Pues sí: Amazon Web Services (AWS) abrirá una nueva “Local Zone” en la central ciudad mexicana para potenciar los emprendimientos en la región.

Andrés Tahta, director general para el sector público de AWS Latinoamérica, le dijo a EFE que el lanzamiento de esta extensión de la nube en Querétaro “está en línea” con su “compromiso a largo plazo con México y América Latina”.

AWS suma esta nueva “Local Zone” a las que ya tiene en Buenos Aires, Santiago de Chile, Lima, Bogotá y Río de Janeiro.

¡Que la nube se expanda por toda Latinoamérica!

4. Una inteligencia artificial “en todas partes, al mismo tiempo”

Microsoft le está sacando jugo a su nuevo juguete (OpenAI y ChatGPT) y, con su incorporación en el buscador Bing, lo quiere llevar a todos los espectros de las interacciones digitales.

Es por eso que anunció que llevará Bing a las tiendas de aplicaciones de iPhone y Android, aunque todavía no hay fecha. Lástima.

Pero cuando suceda, solo como un ejemplo, en su versión en Skype, los 36 millones de usuarios podrán incluir la herramienta de inteligencia artificial de Microsoft a los chats grupales y hacerle preguntas.

Algo así como “Hola Skynet. ¿Cómo estás?”… perdón, “hola ChatGPT”.

¿Estamos listos para esto?

5. Si escupes para arriba…

Ya saben el resto del dicho, pero esto parece estarle pasando a Elon Musk con Tesla, ya que de cierta forma regresa a California.

El fabricante de autos eléctricos abrirá su nueva sede mundial de ingeniería en la ciudad de Palo Alto, Silicon Valley, luego de que en 2021 Musk decidiera el traslado de la sede corporativa a Texas por considerar al Estado Dorado como un territorio con “exceso de regulación, exceso de litigios y exceso de impuestos”.

Vaya, vaya.

Y para dar la noticia, el consejero delegado también dueño de Twitter compareció junto al gobernador de California, Gavin Newsom, no muy de sus afectos políticos.

Newsom aprovechó incluso para dar una puntada algo picarona: “Es motivo de orgullo, siempre lo ha sido para mí, que Tesla sea una empresa de California”.

Negocios son negocios así que: ¡Bienvenido de nuevo Tesla a casa!

6. … y del otro lado del Río Bravo

… o Grande, tenemos que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, confirmó que Tesla instalará una planta en el país, pero se rehusó a confirmar una ubicación hasta que no se reúna con Musk.

Pero ojo en Nuevo León: parece que no se va a construir ahí.

“Hay ya lugares en el país donde no se tiene agua suficiente y tenemos que cuidar el agua para el consumo doméstico y uno de los estados que tienen problemas por falta de agua es Nuevo León”, dijo el mandatario.

López Obrador quiere que “su” Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) tenga mucho más “vuelo” y le encantaría que Musk construyera la planta de Tesla en sus cercanías.

Puede que el norte mexicano tenga que decirle “ahí te ves” a la instalación.

7. Lo mejor “al gratín” de Amazon Price Gaming

De vez en cuando le echamos un ojito a Amazon Prime Gaming y vemos que es una muy buena alternativa en videojuegos.

Y esta vez, nuestros amigos de SomosXbox.com sacaron una lista de los mejores diez juegos gratuitos de esta plataforma.

La lista la encabezan “One Hand Clapping”, de Handygames; “Aerial_Knight’s Never Yield”, de Aerial_Knight; “Metal Slug”, “The King of Figthers 2003”, “Metal Slug X”, “The Last Blade” y “Metal Slug 3” (todos de SNK), y “BATS: Bloodsucker Anti-Terror Squad”, de The Media Indie Exchange.

Todo un menú, el de Amazon Prime Gaming, que se puede adquirir por 5,99 dólares al mes.