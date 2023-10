Alexander González/Diario de los Andes

Las estructuras de base del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) han comenzado a girar instrucciones a los militantes de la tolda, para no recibir recaudos de ciudadanos “identificados como opositores” con aspiración a cualquier cargo del sistema público de educación y de salud.

Diario de Los Andes tuvo acceso a un audio informativo perteneciente a una UBCH de la comunidad de El Potrero, en el municipio Carache, material sonoro atribuido a la señora Sonia Godoy, quien se identifica como integrante de la estructura local del PSUV y además se le señala trabajar como obrera en el Liceo “Juan Antonio Román Valecillos”.

Godoy aseveró que un ciudadano con criterio político opositor deberá solicitar “a la oposición” su derecho al trabajo – consagrado en la Constitución – más no a las instituciones del Gobierno de turno.

A dicha militante se le escucha pedir “no perder el tiempo” en postular a “opositores” a cargos institucionales en el sector educación y salud, porque los mismos no serán avalados por las estructuras del PSUV, en cambio favorecerán a la militancia del chavismo para darles “el trabajito”, precisa el audio.

“Gente que lleve carpetas que ustedes sepan que es de la oposición dígales de una vez: mire mi amor véngase a las filas revolucionarias, haga el trabajo, camine con la revolución, dele un voto de confianza a la revolución y ahí nosotros ajustamos para ayudarlos (…) Nosotros no somos malos, más bien somos demasiados condescendientes porque se nos está filtrando demasiada oposición, así que de la gente que le anda buscándole carpeta a la oposición, que no pierda el tiempo”, asevera la militante del Psuv.

Las bases del PSUV como «filtros»

La vocera del chavismo aclaró que aunque las bases del PSUV no tienen la potestad de asignar cargos, sí tienen la función de servir como “filtros” para impedir que ciudadanos tildados de opositores, accedan a un empleo en el sistema de educación o de salud.

“Los cargos que están buscando la gente de la oposición, esos no van – ¿el por qué? – porque ahorita son los jefes de UBCH, jefes de calle y jefe de comunidad que se sentarán a discutir los cargos y las carpetas que está sacando la gente no llega a manos de la UBCH, jefe de comunidad o jefe de calle no van a hacer validados, porque nosotros – el equipo municipal del PSUV – tenemos que revisarlo. Después que lo revisen los jefes de UBCH, jefes de comunidad y jefe de calle luego llegan a manos de nosotros y nosotros los vamos a revisar y sabemos quiénes son quiénes, eso va a pasar por un filtro los cargos de salud, educación, sea de alguna institución pública de nuestro gobierno, van a hacer revisadas por nosotros, ya que se nos está filtrando mucha oposición, sabemos que en la ley dice que todo ciudadano tiene derecho al trabajo pero, tiene derecho al trabajo entonces a la oposición que le pidan trabajo”.

Periodismo en Alianza