Roberto Picón, rector del CNE, señaló que la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia, se está arrogando funciones que no le corresponden, al suspender el proceso de totalización de los votos de Barinas.

Picón declaró al programa Aquí Entre Nos, de Unión Radio, donde reiteró que a su modo de ver, es el CNE quien debió adjudicar al ganador de las elecciones en ese estado, que no fue otro que Freddy Superlano.

Expresó que, en el caso que procediera algún reclamo por parte de los actos, lo procedente era que impugnara el resultado ante los tribunales.

El rector indicó que el pasado lunes, cuando el órgano comicial estaba totalizando las actas, que daban como ganador a Freddy Superlano, fue cuando se enteraron de la medida del TSJ mediante la cual fue suspendido el proceso de totalización, adjudicación y proclamación del gobernador de Barinas.

En relación al retraso en los escrutinios, señaló que todo fue producto de lo alejado del centro de la ciudad, que quedaban unos centros electorales.

Refirió que las últimas actas que llegaron, provenían del municipio Arismendi, donde no había transmisión, y se tuvieron que esperar por seis días. El Plan República no ha emitido un informe sobre el particular.

Comentó que en otros estados hubo retraso en la totalización, pero los resultados no eran determinantes, como el caso de Barinas.

En relación a la inhabilitación de Superlano, que ahora le impide participar como candidato de nuevo, dijo que a pesar de que el oficio tiene fecha del 17 de agosto, el CNE nunca lo recibió.

“Causa dudas razonables, que este oficio de esta persona que ganó la elección, no se haya recibido sino una semana después del proceso electoral”.

Sobre el indulto que dio el presidente Maduro a varios dirigentes políticos en agosto del año pasado, entre ellos Freddy Superlano, dijo tener conocimiento de ello. No obstante señaló que el nuevo oficio de inhabilitación del candidato, tiene fecha de agosto de este año, aunque reiteró que el CNE no conocía de su existencia, hasta que lo da a conocer el TSJ.

Picón también indicó que el pasado martes en reunión de directiva del CNE, tanto el rector Márquez como él, expusieron que el TSJ se está abogando competencias que no le pertenecen, pero cuando fue sometido a discusión, ganó la mayoría que aceptó la decisión del tribunal. Por lo que el organismo se dedicará en lo adelante a organizar las elecciones del 9 de enero en Barinas.