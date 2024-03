Los Navegantes del Magallanes ya iniciaron su planificación para encarar la temporada 2024-2025 de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP), y en este sentido se anuncia el reintegro a la organización de Robinson Chirinos en figura de asistente a la gerencia y asesor de la Comisión Deportiva.

El exreceptor, quien se retiró como pelotero activo apenas hace un año, retorna a la organización que lo vio crecer y que tantas alegrías le permitió vivir en la pelota venezolana, con la única misión de aportar toda su experiencia y conocimiento para lograr los resultados positivos.

“Estoy muy contento de reintegrarme a la organización en otro rol”, fueron sus primeras palabras en tono de emoción. “Como dije en la reunión con la directiva, nunca me he ido de Magallanes, es el equipo que amé desde muchacho y lo seguiré haciendo hasta mi último día. Traigo muchocompromiso, de allí parte todo, soy un creyente de que el compromiso, el amor por la camiseta y dar lo mejor cuando jugaba me llevó a tener una carrera bonita en el equipo, y en este casó daré lo mismo con dedicación y disposición”.

Aunque no era algo que se había planteado tan rápido y que buscaba en este momento, confesó que siempre pensó que existía la posibilidad de que regresara a la nave en un cargo similar al que hoy recibe, y que de alguna manera las cosas suceden en el tiempo correcto porque esto es lo mejor que le podía pasar en su vida en este momento.

Robinson Chirinos formará parte de la gerencia

De igual manera, está consciente de lo que vivió el equipo en la campaña anterior y que por eso hay muchas cosas por hacer, agradece a la plana mayor naviera por confiar en lo que puede aportar y desde ya empezarán a trabajar con miras a la próxima contienda.

“Va a haber mucha preparación, organización y constante comunicación. La planificación ya empezó hace semanas y yo me uno a ello de inmediato paracolaborar con la estructuración del equipo. Atacaremos la temporada que viene, como todo buen magallanero, para volver a la postemporada y buscarel campeonato”, expresó.

Asimismo, el oriundo de Punto Fijo, estado falcón, dijo que el próximo mes tendrá una reunión presencial con la directiva para empezar a detallar muchas cosas. “Héctor Arias y Luis Blasini son personas a quienes les duele la organización, al igual que a mí, sentimos las derrotas y ya se está trabajando para cambiar eso, todos tenemos en común el amor y sentimiento por esta organización”.

Chirinos, quien hace unos días estuvo como instructor invitado en los campos de entrenamiento de los Orioles de Baltimore, equipo con el que jugó en las mayores durante su última campaña en 2022, actualmente se dedica al desarrollo de peloteros con su academia 7AR Club House Academy, además es Asesor de la Asociación de Peloteros y trabaja directamente con su presidente, Tony Clark, y recientemente nombrado copropietario de Baseball United, la nueva liga de béisbol del oriente medio.

Incorporado al proyecto

Ese enlace continuo con el béisbol desde diferentes perspectivas y el liderazgo que mostró en el terreno y dentro de un club house, fueron razones de peso para que la directiva filibustera decidiera incorporarlo al proyecto deportivo. “Robinson ha sido uno de los emblemas del equipo en las últimas décadas, un magallanero a carta cabal. Por sus capacidades y por su trayectoria tiene mucho que aportar en este nuevo rol con respecto a la conformación del equipo”, comentó por su parte el presidente de la institución, Héctor Arias. “En su temporada de retiro él fue nombrado capitán del equipo por los propios jugadores, eso habla de la cercanía y buena relación que tiene con ellos y sin duda es algo que ayudará mucho”.

Nota de prensa Navegantes del Magallanes

