No me extrañaría, si se determinara que la destrucción del busto de Simón Bolívar en el Monte Sacro de Roma se debió a una mano vandálica bajo órdenes de algún secuaz de Maduro. Cualquiera cosa le vale al régimen para distraer la atención de los venezolanos de otra cosa que conseguir alimentos, atención médica y medicinas, combustible y, no por citarlo de último menos importante, disponer de energía eléctrica estable y constante para sus actividades diarias. Y es que, cada día, la situación se le pone más fea a quienes ostentan (y lo disfrutan a plenitud) el poder desde hace 25 años.

Cualquiera cosa vale para intentar tapar el fracaso electoral, que se puso de manifiesto con el llamado referéndum sobre el Esequibo, en caso de unas elecciones limpias y ecuánimes. Incluyendo la participación de María Corina como candidata. O sin ella, en cuyo caso se repetiría la escualidez en las mesas electorales cuando al régimen se le antoje poner a prueba su maltrecha popularidad.

Pero sí me extraña la alharaca de la vicepresidenta ejecutiva y del ministro de “relaciones” exteriores, ante las imágenes de un busto fundido en un metal que, por la pátina que lo cubre completamente, hace difícil afirmar que se trata de bronce. Lo que sí se puede deducir, por su aspecto, es que, desde hace muchos años (tal vez los 25 que lleva el régimen) no se le había hecho “ni un cariñito” … Cosa que no tiene, por demás, nada de raro, sobre todo si se esperaba que ese mantenimiento corriera por cuenta de los venezolanos y no de los italianos.

La intención del alboroto es clara: darle un cariz político a la fechoría, acusando a priori, sin que se conozca la identidad del malhechor, habida cuenta de que en el alborotado trino de Delsy no se menciona alguna investigación de la policía italiana que haya llevado a la identificación del vándalo. O de los vándalos, en caso de tratarse de “factores fascistas de ese país (Italia) que articulan con los extremistas en Venezuela”, como enfáticamente afirma la señora “vicepresidenta ejecutiva”.

Pero, en definitiva, lo que más me extraña es que el régimen chavista forme tanto alboroto por una representación falsa de El Libertador. Porque, de haberme encontrado en el Monte Sacro esa obra escultórica tirada en el suelo, lo menos que hubiera pensado es que representaba a Simón Bolívar.

Porque, en una “investigación científica” llevada a cabo por Chávez y otros profanadores de tumbas,se determinaron sus rasgos fisonómicos. Analizando su cráneo totalmente descarnado, llegaron hastaa determinarque el hombre, cuyos restos reposaban hasta entonces en paz en el Panteón Nacional,tenía, por ejemplo, labios carnosos, o que sus ojos negros estaban coronados por gruesas e hirsutas cejas, igualmente de color negro, como su alborotado cabello. ¡Maravillas de la ciencia moderna!

Por eso, y según las afirmaciones de los desafortunados que en tan macabro acto estuvieron, y según se pudo determinar en el “profundo estudio”, ampliamente divulgado por todos los medios ¿No quedamos, entonces, en que Bolívar era un tipo zambo, bembón, cachetudo, de cabellos rizados y ancha nariz, como lo vemos en sus retratos, esparcidos por todas las oficinas públicas?

No sé qué dirán los “carabinieri”, pero ese busto sobre la hierba representa a un individuo de finas facciones, labios delgados, nariz perfilada y delgadas cejas, no aSimón Bolívar.

Y sus investigaciones dirán si los vándalos son “factores fascistas de ese país que articulan con los extremistas en Venezuela”.

