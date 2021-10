Desde el mediodía mi hermano rogó para que atendieran a mi papá, pero fue a las 4:58 de la tarde que llegaron y a las 5:00 murió. Andreína Baduel, hija del general fallecido en prisión, Raúl Isaías Baduel, reiteró hoy que el régimen mató a su papá.

En declaraciones a NTN24, la joven dijo, a propósito de que se cumplieran 10 días de la muerte del general, que fueron más de 12 años sifriendo tratos crueles, inhumanos y degradatnes, sometidos a vejaciones y a un limbo jurídico con el único propósito de dejarlo cautivo. «Fueron aproximadamene cuatro años en La Tumba en el Sebin de Plaza Venezuela y eso dejó graves secuelas en lo físico, 12 años solicitando atención médica y oportuna,

Andreína Baduel recordó que duante las 2 semanas que el general compartíó con su hijo pidieron atención médica y no se la dieron. El día qe mi papá fallecio mi hermano rogó una y otra vez que lo atendieran y no les dio la gana. El empezó a hacer énfasis en la atención médica al mediodía y a las 4:58 fue que llegaron y mi papá falleció a las 5:00 p.m.

«A mi papá lo cambiaron de la Tumtba a el Heloicoide el 29 de septiembre, pedíamos fe de vida porque sabíamos que sus males estaban aumentando».

Andreína aún lo recuerda claro. «El 2 de octubre obtuvimos la fe de vida, filmada, monitoreada y custodiada. Allí mi papá expresó a viva voz la dolencias que tenía producto de una operación que le hicieron el 23 de diciembre de forma clandestina. El tenía dos hermias ingiuinales que teníamos años insistiendo para que lo operaran, lo que hicieron tardia y clandestinamente, a escondidas de familia y abogados.

Fue tan tardía según la hija del militar, que las hernias llegaron a pesar 1 kilo. «A las 8:00 lo estaban interviniendo y a las 11 estaba otra vez en La Tumba, lo que significa que no tuvo atención médica ni previa, ni postquirúrgica lo que dejó varias secueas en él, aunado al aislamiento tan inhumano al que fuesometido durante años#.

La familia del militar presume que se trató de una intervención quirúrgica que no fue hecha bajo los parámetros recomendados, además no tuvo los cuidados posteriores y eso le estaba generando dificultad para respirar. Estaba muy edematizado y además presentaba un dolor abdomina fortísimo, como una inflamación que al final no supimos qué era porque no les dio la gana de contarnos.

