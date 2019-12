La diputada Yanet Fermín denunció este sábado que funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) allanaron su vivienda la noche de este viernes y se llevaron su pasaporte.

«Dos hombres y una mujer se identificaron como miembros de la Dgcim y me dijeron que necesitaban que los acompañara a la sede de Boleíta Norte. Les pedí que me mostraran la orden judicial y me dijeron que la tenían, pero no me la mostraron», dijo Fermín.

La diputada, ante la situación optó como cerrar la puerta y enseguida se comunicó con sus abogados, ademas de algunos de sus compañeros parlamentarios.

Ante la negativa de la diputada a salir de la vivienda o abrir la puerta, los funcionarios la amenazaron con ingresar, ya que supuestamente había un cerrajero con ellos.

«Llegaron personas a ayudarme, en ese momento salí. Una vez que abandone la residencia, los oficiales entraron a mi apartamento. Se llevaron mi pasaporte y los teléfonos. Entonces, quiero dejar constancia de que ingresaron ilegalmente a mi casa, allanaron el apartamento», subrayó.

Asimismo dijo: “Mi conciencia no tiene precio. Yo no me voy a vender y no se les ocurra tocarme. Pueden estar seguros que el 5 de enero nos van a ver ahí en la Asamblea Nacional”.

El grupo “militar” intentó secuestrar a la parlamentaria en su residencia ubicada en El Hatillo, estado Miranda. Sin embargo, gracias a presencia del presidente encargado Juan Guaidó, la comunidad y las Diputadas Adriana Pichardo y Delsa Solórzano, la asambleísta se encuentra a “buen resguardo”.