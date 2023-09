El español Jon Rahm, que este viernes logró 1,5 de los 6,5 puntos con los que el equipo de Europa gana al de Estados Unidos en la Copa Ryder de Roma tras la primera jornada, pidió que no se dé por ganado el torneo y que todavía hay que llegar a los 14,5 puntos para lograrlo en los dos últimos días.

Sobre quienes piensan que la Ryder ya está casi ganada por ese 6.5-1,5 del marcador, Jon Rahm comentó: «Le pido a esa gente que se calle, que quedan dos días. Todavía tenemos que llegar a 14 puntos y medio. Nos hemos dado una buena oportunidad, sí, pero obviamente ellos van a salir fuertes los siguientes días porque, entre comillas, no tienen nada que perder. Vamos a tener que jugar muy buen golf para darnos una gran oportunidad el domingo».

Al resumir el primer día, Rahm dijo: «La verdad es que cuesta describir lo que lo que ha pasado hoy. Lo bien que hemos jugado todos a la mañana y luego, a la tarde, la remontada que hemos hecho. Había un punto en el que la cosa no pintaba muy bien. Que hayamos empatado tres partidos es increíble».

«Por mi parte, increíble lo que ha hecho (el danés) Nicolai (Hojgaard) en los primeros 9 hoyos. Yo no he jugado muy bien, quitando el hoyo 5. Me ha cogido en aúpas, me ha dicho ‘vamos’ y nos ha llevado para adelante. En el hoyo 18 me dijo ‘haz lo que haría Seve’. Seve siempre haría algo especial», agregó.

Equipo de Europa gana al de EEUU

«Que les hayamos regalado en ‘fourball’, a mejor bola, dos hoyos con par… Eso ha sido el único fallo. Lo demás, pues hemos tenido que hacer un poco algo especial al final para poder sumar ese medio punto», indicó.

Sobre Luke Donald, Rahm dijo que «es un gran capitán». «Lo ha hecho muy, muy bien durante este año y medio. Su estilo calmado ayuda mucho. Aunque esté estresado, no se le nota, siempre está sonriendo y dice lo que tiene que decir en el momento correcto».

