La estudiante de periodismo Michelle Stefhany Peñalver López fue trasladada a sede de la Dirección General de ntrainteligencia Militar (Dgcim) en Boleíta, Caracas, informó su madre, Jenny López, la mañana de este martes.

“Mi hija se la llevaron ayer (lunes) a las seis y media de la tarde. Me acaban de informar porque vine a traerle el desayuno a mi hija y me dicen que fue trasladada a la Dgcim de Caracas”, expresó López en un video difundido por redes sociales.

La joven de 25 años de edad, estudiante de periodismo, fue detenida el pasado domingo en la aduana de San Antonio del Táchira sin explicación alguna, motivo por el que exigen a las autoridades ofrecer las razones de esta arbitraria detención.

“No tengo información. No me dicen por qué se la llevaron ni por qué está detenida. No me dan muestras ni fe de vida de mi hija”, denunció.