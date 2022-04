¡Amigos de El Carabobeño, en Venezuela y el mundo!

Saludo de Hernani Zambrano Giménez.

Amigos de este gran medio periodístico. Desde lejos -constantes- les rastreo en varios sitios del planeta. Amigos que me conversan, ¡que me suministran datos y noticias! Amigos del transcurrir social, del accionar político, del informe económico negativo, o el optimista. ¡Ustedes son, en mucho, la noticia inmediata en directo!

Este es un encuentro con ustedes lectores consecuentes, en la vía WiFi de El Carabobeño, amigos de cada domingo, y de otros días. Amigos de años, de este selecto media de la comunicación en Venezuela.

Acá sigo, amigos, en Atlanta, Georgia, Estados Unidos. En la entrada de primavera 2022, con su renacer de esperanzas; con sus azules cielos, el renacer de bosques, bailar de hojas. Toda una policromía de flores, un matiz de impulsos, despertar de sueños, de esperanzas. Miro cómo visten –rosado suave– los cerezos en flor de los ambientes naturales. Porque, como dijo Gustavo Adolfo Becker en dulce salida poética, “mientras haya en el mundo la primavera, ¡habrá poesía!”…

He soñado mucho últimamente, queridos amigos. ¡Mucho! ¡Creo que como nunca! Sueños de sentir transcurrir, en ligereza, tiempos reservados a cada acción de gracias. Tiempos, mis amigos, para planificar qué hacer para seguir juntos, y para “volar intensos hacia las metas de futuros ilimitados”.

En mis sueños, he visto correr aguas sobre cauces de muchos ríos; y he oído “saltar” los cortes de blanca espuma ¡con tal frescura! que aún me quedan en sensación las imágenes oníricas guardadas en mi cerebro. Agradezco al sostén que aporta nuestro planeta azul, y me sorprendo a diario ante la magnitud infinita del universo, ¡nuestra magia mayor!

Por mi vida me permito escuchar la sutil solemnidad del silencio , una de las expresiones sonoras más hermosas de la naturaleza. He aprendido a escuchar el silencio durante los ruidos más intensos; a degustar y aspirar el silencio en todas sus variantes. Y el silencio, protegido en mi consciencia, allí profundo donde se ha mantenido activo como elemento esencial de mi dieta de vida, y como una de mis necesidades más imperiosas. ¡De eso quisiera hablarles, también!

Años atrás, decidí ahondar cultura, emociones y sentimientos. Un día cualquiera de cualquier mes, de un año no recordado, alcé vuelo e hice caminos. Otro día me arropó la acogida que recibiera desde ambos lados del Cabriales, ese rio emblemático de Valencia, ciudad, que entonces me dio (nos dio) techo, residencia, nueva identidad, afecto, seguridad y mucha fraternidad.

¡SI, amigos, como les dije, he soñado muchos sueños! ¡Y ansío soñar más, de encuentros con ustedes! ¡No es redundancia decir esto de esta manera! En un sueño pasado me veía como un niño de cabellos oscuros, curioso y reposado, de pocos años, que vivía su primera infancia, dispuesto siempre a la pregunta; niño que recorría variados espacios, saltando ciudades una tras otra, para definir su residencia.

En ese niño del sueño, quien les habla, aún no habían llegado los tiempos del aprendizaje liberal, de lecturas y descubrimientos, de endurecer la voluntad, de hacer camaradas, del abrazo en wire fire con los “amigos electrónicos”, bajo la limitante acosadora de una pandemia; tiempos de lanzarse a un mundo sin fronteras, sin que se nos detuviese.

Años más pasaron entre inestabilidad, cambios, incógnitas, angustia, ansiedad. Conocí la voracidad de los malvados, la expatriación humillante, ¡y la indignidad de las rutas a seguir con la migración humana! ¡Ya octogenario, en un lugar lejos de Venezuela, agradecido de mis amigos en estos días aun jóvenes, del año 2022.

¡Gracias, amigos lectores, y de chats y otros encuentros!

Hernani Zambrano Giménez, PhD.

