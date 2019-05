En un recorrido por el barrio San José, en el estado Vargas, el presidente(E) Juan Guaidó afirmó que los “ilegítimos TSJ y la impuesta Asamblea Constituyente, no están por encima de la voluntad de 14 millones de venezolanos. La inmunidad parlamentaria solo la allana la Asamblea Nacional, no unos ilegítimos y usurpadores… no detendrán la calle y el cambio en Venezuela”.

Nicolás Maduro y su gabinete ya no gobiernan” por lo que han decidido arreciar su persecución en contra de la AN, único organismo democráticamente electo en la actualidad de Venezuela.

Sigamos ejerciendo la mayoría en las calles alzando la voz por nuestros derechos y por el país que juntos vamos a recuperar, publicó en su twitter.

He recorrido una y otra vez estas calles del circuito donde fui electo dos veces Diputado. Hoy sigo acompañando a los sectores más golpeados por la dictadura. Aquí, donde a pocos metros entraron a una clínica a atacar a nuestra gente, vinimos a organizarnos para lograr el cambio. pic.twitter.com/vNLngPMvam — Juan Guaidó (@jguaido) May 8, 2019

El también presidente de la Asamblea Nacional manifestó su total respaldo a los diputados Edgar Zambrano, Luis Florido, Henry Ramos Allup, Mariela Magallanes, Richard Blanco, José Calzadilla y Américo de Grazia, a quien la ANC les allanó su inmunidad parlamentario por participar en los actos de sublevación ocurrido el 30 de abril.

“Ya no pueden ponernos el agua, la luz… pero con todo y las amenazas seguimos con fuerza, con toda nuestra gente, mientras ellos persiguen nosotros damos la cara”, dijo desde el estado Vargas.

Juan Guaidó, hizo un llamado a los ciudadanos a “estar bien organizados, pero también comunicados e informados. Una señora de la tercera edad me contó que aprendió a usar los teléfonos (inteligentes) para poder estar comunicada e informada; esto es un ejemplo de cómo se vence la censura, de cómo la gente busca información”.