Desde el año 2016, se lleva adelante en todo el mundo La Noche de Ideas y por tercer año consecutivo, la Embajada de Francia en Venezuela, incorpora al país dentro de la red del evento.

En esta oportunidad, establece una alianza con la Universidad Metropolitana como punto de encuentro que reunirá al público en general y a jóvenes estudiantes, en torno a la programación propuesta para esta jornada de reflexión, encuentro y ciudadanía, el próximo jueves 20 de febrero de 2020 a partir de las 3 pm y hasta las 8 pm.

El objetivo de La Noche de Ideas es celebrar la corriente de ideas entre países, culturas, temas y generaciones. Cada año, brinda la oportunidad de presentar los últimos avances en conocimiento y artes, escuchar a los que contribuyen a aportar más ideas a su campo y participar en la discusión sobre los principales problemas de nuestro tiempo.

“En el Paraninfo de la Unimet lo que haremos es muy simple. Porque la diplomacia puede adoptar diferentes formas y la Noche de las Ideas es una de ellas. En primer lugar, es un momento original de intercambio, debate y confrontación intelectual. Es un momento original porque, en cuestión de horas, no estará sujeto a las obligaciones de la diplomacia clásica y no habrá ningún tipo de protocolo. Un momento original porque, el 20 de febrero, por una vez, no vamos a firmar un acuerdo o un tratado, ¡no vamos a firmar notas verbales! Y sin embargo, es un momento interesante porque la Noche de las Ideas es también lo que nos permite promover una cierta visión del mundo, fundada en el diálogo, en el libre pensamiento, en el deseo de unir las buenas voluntades para construir nuestro futuro común”, ha dicho Romain Nadal, embajador de Francia en Venezuela.

El concepto que reúne en esta edición, es Estamos vivos. En el corazón de La Noche de Ideas 2020, está la cuestión del equilibrio ecológico y la relación de la humanidad con el mundo y otras especies. Invita a la discusión sobre las cuestiones planteadas por la investigación científica, los cambios tecnológicos en la intersección de humanos y máquinas, así como los cambios en los seres vivos.