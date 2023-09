En esta época han cambiado muchas cosas, desde la aparición del internet y las redes sociales. Antes nos conocíamos en el colegio o la universidad o porque invitaban a una fiesta y conocíamos amigos, en reuniones de trabajo, en fin, era la forma de comenzar a tener un acercamiento con alguien que te gustara.

Hoy vemos como en internet aparecen páginas donde te permiten conocer gente, pero también te dan la opción de “conocer a alguien” y poder estar con esa persona cuando quieras, sin ni siquiera haber tenido el primer contacto personal. ¡No es una crítica! sino que esto ha permitido que aumenten las infecciones de transmisión sexual.

Cuando hablamos de las infecciones de transmisión sexual tenemos aquellas que pueden ser curables pero que pueden dejar secuelas como, por ejemplo: Gonorrea, clamidiasis, Tricomoniasis y sífilis y las que definitivamente no son curables: Herpes genital, virus del papiloma humano (VPH) y Virus de inmunodeficiencia adquirida (VIH).

Y ustedes se preguntarán ¿cuál es la magnitud del problema? Según la Organización Mundial de la Salud figuran entre las 5 categorías principales por la que los adultos buscan atención médica, algunas infecciones pueden aumentar el riesgo de contraer el VIH, la transmisión madre a niño puede dar lugar a muerte prenatal, muerte neonatal, prematuridad con sus consecuencias y deformidades congénitas.

Actualmente se está presentando el problema de resistencia a los antibióticos que se indican sobre todo para la gonorrea. Además, las enfermedades curables pueden ocasionar alteración en la fertilidad tanto en el hombre como en la mujer. En nuestro país ha aumentado el número de muertes de pacientes con SIDA ya que no poseen los medicamentos, presentando complicaciones respiratorias, intestinales entre otras.

¿Qué debemos hacer para disminuir el riesgo de adquirir estas infecciones?, primero dejar de tener actitudes complacientes que las Infecciones de transmisión sexual (ITS) son de fácil curación, evitar el inicio de relaciones sexuales a temprana edad, evitar múltiples parejas sexuales, si eso es lo que en realidad quieres hacer protégete con método de barrera como el preservativo, que si bien puede ser eficaz no te disminuye el riesgo en un 100%.

Pendiente con las redes sociales, en la forma en como conoces a las personas, estar atentos que la pareja no tenga otras personas al mismo tiempo porque el riesgo aumenta, colocación de la vacuna para el virus del papiloma humano (VPH) y no dejar de protegerse con el preservativo. En mi consulta he visto como día a día va en aumento este tipo de infecciones, pudiendo tener en sus manos las herramientas para evitarlo.

Para conocer más de este y otros temas de interés visita en redes sociales @Ginecoestetica.