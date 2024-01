El monegasco Charles Leclerc ha ampliado su contrato con la escudería Ferrari y continuará con la escuadra italiana del Mundial de Fórmula Uno «más allá de 2024».

La ‘Scudería’ lo anunció en un comunicado, en el que no precisa hasta cuándo han renovado la vinculación que comenzó cuando el piloto se incorporó a la academia de Maranello en 2016, paso previo a su paso por Sauber antes de estrenarse en 2019, año en el que se convirtió en el más joven de la historia en ganar un Gran Premio en el circuito belga de Spa-Francorschamps.

El piloto, que se mostró «muy contento» de correr durante «varias temporadas más» con Ferrari, definió al equipo como su «segunda familia» y confesó que «lo mejor está por llegar»

«Este equipo es mi segunda familia desde que me uní a la Ferrari Driver Academy en 2016 y hemos logrado mucho juntos, luchando en las buenas y en las malas durante los últimos cinco años. Sin embargo, creo que lo mejor está por llegar y no veo la hora de que comience la temporada para seguir progresando y ser competitivo en cada carrera», declaró el monegasco, que no escondió su sueño de ganar el campeonato del mundo con la escuadra italiana.

«Mi sueño sigue siendo ganar el Campeonato del Mundo con Ferrari y estoy seguro de que en los próximos años disfrutaremos de grandes momentos juntos y haremos felices a nuestros aficionados», indicó.

Frédéric Vasseur, director general de la escudería, reconoció que los valores de Leclerc y los del equipo están «entrelazados» y afirmó que quieren darle un «coche ganador».

Leclerc continuará en Ferrari

«Le conocemos por su incesante deseo de esforzarse al límite y apreciamos sus extraordinarias habilidades a la hora de luchar en una carrera. Estamos decididos a darle a Charles un coche ganador y sé que su determinación y compromiso son elementos que pueden marcar la diferencia para ayudarnos a alcanzar nuestras metas», reivindicó.

Pese a su juventud, 26 años, es ya el segundo corredor que ha logrado más ‘poles’ con un Ferrari, igualado a 23 con un mito como el austríaco Niki Lauda, y tan solo superado por Michael Schumacher, con 58.

En esta etapa con Ferrari, el monegasco, compañero del español Carlos Sáinz desde 2021, ha participado en 103 carreras, acumula cinco victorias, treinta podios, siete vueltas rápidas y ha sumado 1.035 puntos.

