La misión espacial de Emiratos Árabes Unidos (EAU) publicó hoy nuevas imágenes de Marte que muestran altas concentraciones de oxígeno en su atmósfera.

En un comunicado, la misión emiratí afirmó que «las observaciones contienen características completamente inesperadas que tendrán consecuencias de gran alcance para nuestros modelos existentes de la atmósfera marciana y nuestra comprensión de su comportamiento».

«No habíamos anticipado estructuras de esta magnitud y complejidad», afirmó la mujer que lidera la misión, Hessa al Matroushi.

Las imágenes tomadas por la sonda espacial Hope muestran las variaciones de las concentraciones de oxígeno atómico y monóxido de carbono en la atmósfera de Marte en el lado diurno y revelan la abundancia de oxígeno.

«Estos datos van a tener un impacto en los modelos conocidos hasta ahora de la atmósfera marciana así como nuestro conocimiento de los cambios en Marte», señaló a través de Twitter Sarah al Amiri, ministra de Estado de Tecnología Avanzada de EAU.

The Emirates Mars Mission released unique images of Mars that challenge existing concepts of how the planet’s atmospheric gases behave and interact. pic.twitter.com/GEF54EqP4Z

— Sarah Al Amiri (@SarahAmiri1) October 9, 2021