Oswaldo Guillen volvió a generar interés en los equipos de Grandes Ligas para que dirigiera a alguna escuadra, cosa que no sucedía desde 2012, momento en el que era manager de los Marlins de Miami.



De acuerdo con la reseña de Meridiano, Guillén en una entrevista resaltó que los Mets de Nueva York también mostraron interés en él pero que se negó a la oferta de los metropolitanos, aunque el mismo aseguró que el interés del equipo por él no era tan alto.



“La razón por la que dije que no es porque ya tengo decidido lo que quiero” recalcó el criollo. “Los Mets hablaron con algunas personas cercanas, no fue igual como los Padres que me llamaron y programaron una entrevista para el día siguiente” aseguró.



Mets de Nueva York es uno de los equipos que se encuentran sin mandamás para la próxima temporada 2022. Varios medios de comunicación afirmaron que para mediados de diciembre los directivos del equipo comenzarían las entrevistas con los candidatos al cargo.



Con información de meridiano.net