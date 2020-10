El jefe de la diplomacia de Estados Unidos, Mike Pompeo, felicitó este miércoles a Luis Arce por su victoria en las elecciones de Bolivia el domingo, un proceso que calificó de “creíble” después de los anulados comicios de 2019.

Pompeo saludó a Arce y al vicepresidente electo, David Choquehuanca, a quienes el pueblo boliviano “eligió en las elecciones nacionales del 18 de octubre”.

“Reconocemos al presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Salvador Romero, y a todos las autoridades electorales bolivianas por supervisar este proceso creíble”, añadió Pompeo en un comunicado y también lo expresó a través de su cuenta en la red social Twitter.

Congratulations to Bolivian President-Elect Arce and Vice President-Elect Choquehuanca. We look forward to working together to promote democracy, human rights, press freedom, and economic prosperity in Bolivia and throughout the region.

