El abogado que defendía al expresidente peruano Pedro Castillo (2021-2022) en el caso del fallido autogolpe de Estado, Eduardo Pachas, anunció este jueves que ha renunciado a ejercer su defensa legal.

«El día de hoy he dejado de ser abogado defensor de Pedro Castillo Terrones, me estoy retirando de su defensa técnica, ya que los barcos para ser dirigidos no tienen dos capitanes, solo uno…», indicó Pachas en su perfil de la red social X.

Medios locales difundieron la carta que Pachas ha enviado, dirigida al fiscal supremo, en la que presenta su renuncia al patrocinio del presente proceso, por lo que explica que, «en consecuencia, ya no debería recibir ninguna notificación» sobre el caso.