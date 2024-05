Para la educadora Milagro Carolina García Bolaño, quien va a ser sometida a una intervención quirúrgica, se necesita donantes de sangre de cualquier tipo, preferiblemente ORH positivo.

A la docente del Colegio Don Bosco, le van a realizar una histerectomía por leiomiomatosis uterina disfuncional en la maternidad del sur, pero se requieren los donantes para programar la cirugía para esta semana.

Las personas que deseen colaborar pueden dirigirse al Banco de Sangre de la Maternidad del Sur este lunes 27, de 7:00 am hasta las 8:00 a.m. Debe informar que donarán a Milagro García.

Los donantes deben ser mayores de 18 años, ir desayunados, pero sin haber consumido grasas ni leche.

Los hombres no deben ser mayores de 60 años y las mujeres mayores de 50, su peso debe estar por encima de los 50 kilos. No deben haber sufrido de hepatitis, epilepsia o convulsiones.

No deben ser hipertensos, no haberse trasnochado ni haber tenido gripe recientemente. Las mujeres no deben estar embarazadas ni tener el período menstrual. Deben llevar la cédula de identidad laminada.

