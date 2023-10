Los barrios Antonio José de Sucre

y Cesar Girón de Valencia, tienen un

San Vicente de Paul

como Patrón sentimental

Hace poco mi comadre

Mirna Montero Bolívar,

me invitó para una misa

que según, seria genuina

Era ahí entre los barrios

Antonio José de Sucre,

y el barrio Cesar Girón

¡Aquel torero de luces!

El motivo era qué,

el santo sentimental,

que tienen en la capilla

lo acaban de restaurar

Ya que hace unos dos años

la imagen sufrió un percance,

al caer del pedestal,

se deterioró bastante

La señora Coromoto

Vecina, y fiel creyente,

dijo; tengo una sobrina,

de unas manos excelentes

Y a Osmaithe Galeno fue,

la artista que llamarían,

sobrina de Coromoto,

talento con garantía

Ella, junto a Franklin Ruiz,

fueron los restauradores

de esa imagen tan sagrada,

que sufrió los pormenores

Comentaba la artista y amiga Osmaithe Galeno; al recibirlo, me entregaron en mis manos su carita y sus ojitos de vidrio, el resto de su cuerpo, que es de pasta madera, me lo entregaron en una bolsita. Y me dijeron. En sus manos está el futuro de esta imagen, por favor… sálvela!!!

San Vicente de Paúl,

es el santo restaurado

y tiene su capillita,

con un barrio a cada lado

Si usted se coloca al frente

a la derecha está el Girón,

a la izquierda se encuentra el Sucre,

¡Pero una sola devoción!

Un jardín a cada lado,

plátanos y un girasol,

una virgen milagrosa,

que te da la bendición

(Dentro del templo podemos encontrar una imagen de La Virgen de la Milagrosa, una imagen de San Miguel Arcángel, una Virgen del Socorro, una de José Gregorio Hernández… y un hermoso cristo en el centro del presbiterio

Esa iglesia se inició

con un grupo de oración,

capillita del Rosario,

fue su siguiente misión

Luego llegaría una imagen

de la Virgen Milagrosa,

y el templo iba creciendo

de una forma afectuosa

Al tiempo llegó la imagen

de San Vicente de Paul,

y aquellos padres paules,

lo visten de seda y tul

El padre José Padrón

dijo; de Francia llegaron,

tres imágenes iguales

¡Los paules la encargaron

Una está en Barquisimeto,

otra se encuentra en Caracas,

y esta llegó por aquí

¡Se dice que equivocada!

Al final de los setenta

este santo aquí llegó,

y sin más, de la parroquia

en patrón se convirtió

Se fue llenando de gracia,

de feligreses y amigos,

y enseñó de caridad

a unos cuantos vecinos

Luego Urosa Sabino

Arzobispo de Valencia,

propone algunos cambios

que le exigía, la iglesia

Y San Vicente de Paul

lo relevan de su cargo,

y es Jesús de Nazaret,

el del nuevo patronazgo

Y San Vicente de Paúl

aunque cambiado de altar,

siguió siendo ahí en el barrio,

su patrón sentimental

Ahora paso a comentarles

sobre la vida del santo,

San Vicente de Paúl,

de sus logros, sus encantos

Leyendo a don Pedro Coste,

quien es biógrafo del santo,

encontramos muchos datos

que aquí mismo, les comparto

Era francés San Vicente,

y en mil cinco ocho uno,

un veinticuatro de abril,

se dice llegó a este mundo

Bertrande de Moras, madre,

y Jean de Paul, su padre,

tercero de seis hermanos,

humilde pero honorable

De joven fue secuestrado

y vendido por piratas,

pero astuto logró huir

y regresar a su patria

En el año 1617 fundó la primera Confraternidad de la Caridad, constituida por mujeres acaudaladas dedicadas a ayudar a los enfermos y a los pobres.

En 1622 san Francisco de Sales, lo nombró superior de los conventos parisinos de la orden de la Visitación de Santa María.

Con la ayuda de la familia para la que trabajaba como capellán, fundó la Congregación de la Misión, dedicada a predicar entre los campesinos de las propiedades de la familia, y en 1626 estableció una de sus comunidades en el College des Bons-Enfants de París.

En mil seiscientos sesenta

en París él moriría,

veintisiete de septiembre,

su vida concluiría

Henri de Maupas du Tour, predicador de su funeral, declaró: «Poco le faltó para cambiar la faz de la Iglesia»

Luego por su gran labor

sería canonizado,

el Papa Clemente XII,

fue el prelado encargado

Fue canonizado en 1737 y en 1885, nombrado patrón de las obras de caridad de la iglesia

Además, creó otras organizaciones altruistas, como las Hermanas de la Caridad, que se formó en 1633 bajo su dirección y con la ayuda de Santa Luisa de Marillac; a ellas se debe la fundación del Hospital de París.

En cuanto a los dos barrios

les podemos comentar,

algo breve de su historia,

y fecha fundacional

Esta zona era conocida como la blanquera y por el Bonn que estaba atravesando valencia por haberse convertido en ciudad industrial, llegaron desde muchas partes del país personas que buscaban mejorar su calidad de vida, por eso hacia el año 66 comienza la invasión de estas tierras y ya para el año 68 lo comenzarían a llamar Antonio José de Sucre en honor al prócer de nuestra historia, igual sus calles llevan nombres de algunos héroes de nuestras guerras independentistas.

En cuanto al barrio Maestranza Cesar Girón o simplemente Cesar Girón,

es un sector que después de tres meses de intentos por construir ranchos en la zona, y recibir los embates de la policía para impedirlo. Un 12 de marzo de 1979, lograron por fin establecer sus hogares en ese lugar, casualmente el 12 de marzo, día para entonces de la bandera nacional.

Como sabemos estos terrenos eran parte de una siembre de caña perteneciente a la Hacienda la Blanquera

Y debe su nombre primero a la cercanía con la Plaza de Toros Monumental de Valencia, y por el torero caraqueño pero con mucha ascendencia maracayera, quien ofreciera una espectacular faena, cuatro meses antes de fallecer en un accidente automovilístico en el sector aragüeño de La Victoria, cundo se dirigía a la ciudad de Caracas. Esa tarde del 26 de Junio de 1971, cortó 4 orejas y fue sacado en hombros del coso valenciano. Cesar Girón fallecería un 21 de octubre de ese mismo 1971.

Así que para el final

el párroco me invitó,

a cantarle a San Vicente,

algo que le escribí yo

Pero antes le pedí

al Ministerio de Canto,

que se apropien de los versos

y se los brinden al santo

Canto a San Vicente de Paúl

“Para morir como Jesucristo

hay que vivir como Jesucristo”

Por eso venimos hoy

ante tu imagen bonita,

a aprender de caridad

de la pura e infinita

Por eso venimos hoy

San Vicente de Paul,

a aprender de tu bondad

y a llenarnos de tu luz

Corazón grande

que tienes tú,

corazón noble,

San Vicente de Paul

“El ruido no hace bien; el bien no hace ruido.”

Desbordabas en amor

en entrega y en servicio

por todo el necesitado,

era fe, no sacrificio

Siempre con una oración

abrigabas la esperanza,

y que hasta el pobre llegara

afectos en abundancia

Corazón grande

que tienes tú,

corazón noble,

San Vicente de Paul.

Pío

Al final un compartir,

le di las gracias a Mirna,

al padre José Padrón,

Y a Osma, que es mi amiga

A Martha, Iraida y Delfín,

a la seño Coromoto,

a Juan Vicente, y a Franklin,

de nuestra fe muy devotos

Me acerque a San Vicente

y le pedí de corazón,

que a mi linda Venezuela

le brinde su bendición

Y que le siga enseñando

de bondad y caridad

no solo al venezolano

…también a la humanidad

Después monté en mi caballo

y a mi casa regresé,

a escribir esta experiencia,

que de verdad… la disfruté!!!

Don Pío Lara