Tyreek Hill, receptor estrella de los Miami Dolphins de la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL), consideró que la Superbowl perdida con los Kansas City Chiefs contra los Tampa Bay Buccaneers y su salida de esa franquicia han sido los peores momentos de su carrera hasta ahora.

«El peor momento de mi carrera fue perder la Superbowl contra los Tampa Bay Buccaneers. También cuando fui traspasado desde los Kansas City Chiefs a los Miami Dolphins, aunque ahora estoy muy feliz»

El receptor de los Miami Dolphins, campeón de la Superbowl en el 2020 y uno de los referentes de su franquicia, señaló también que el jugador defensivo más difícil al que se ha enfrentado es su compañero Jalen Ramsey y confesó que su mejor ‘touchdown’ fue uno logrado en su temporada de ‘rookie’ contra Las Vegas Raiders.

Tyreek Hill

También explicó las sensaciones que tuvo en su primer partido en la NFL: «Estaba nervioso, pero mi padre siempre me ha dicho que los nervios son buenos porque eso significa que estás asustado y no dejas que nadie te plaque. Yo era de los más pequeños en el campo y tenía miedo de que la gente más grande me placase».

Al ser cuestionado sobre si se considera el mejor de la liga, comentó: «Por supuesto que sí. Lo digo con toda la humildad que puedo, pero cuando juegas con los mejores del mundo la confianza es importantísima, y si no lo tienes en la cabeza no vas a poder demostrarlo en el campo».

Por otro lado confesó el porqué de elegir el dorsal número 10 en sus equipos: «Lo llevo por mi abuela, era el que llevaba cuando jugaba al baloncesto en los años cincuenta. Ella es una de mis grandes inspiraciones, cuando aprendía a jugar al fútbol americano ya me lanzaba el balón. Además me ayudó a ser la persona que soy ahora».

