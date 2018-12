¿Cuánto cambiaría la población joven de Venezuela si todos los que quieren emigrar lo hicieran? Una encuesta de la firma Gallup responde que el país perdería 42% de sus jóvenes entre 15 y 29 años si estos decidieran irse a hacer vida en otra nación, según el Índice de Migración Potencial elaborado por la empresa.

A través de 1.000 encuestas realizadas en el país entre el 26 de agosto y el 15 de noviembre y con un margen de error de 4%, el estudio muestra el interés de los jóvenes por buscar en otros países un camino de oportunidades de desarrollo.

En la edición 2007-2009 de la encuesta el porcentaje de jóvenes con deseos de emigrar se ubicaba en 8%.

“Tener estudios profesionales en Venezuela no me iba a dar frutos. Tengo 25 años y soy enfermera con aspiraciones de independizarme y tener mi familia, pero cada día veía más y más lejos esa posibilidad si me quedaba en mi país”, comentó a Banca y Negocios, Eugenia González, quien este año emigró a Argentina.

El caso de ella es uno entre los 2,3 millones de venezolanos, que según la ONU han abandonado el país en los últimos tres años, escapando de la crisis económica que está disolviendo la oportunidad de Venezuela de aprovechar lo que los expertos llaman el bono demográfico, esa etapa de la evolución de la población donde la mayoría de los habitantes está en plena edad productiva.

Gallup también mide el impacto de la migración en la fuga de cerebros y señala que el país perdería a 36% de sus profesionales (población adulta con cuatro años o más de estudios superiores o ya graduados) si estos decidieran irse del país. Una situación que agravaría todavía más la falta de personal estratégico que ya se vive en prácticamente todos los sectores de la economía.

En términos generales Gallup señala que la pérdida de población que tendría Venezuela sería de 31% si todas las personas adultas con ánimos de emigar concretaran sus intenciones. Esto representa un incremento desde el 9% que arrojó la misma encuesta para el lapso 2010-2012.

En los últimos seis años Venezuela ha experimentado un deterioro económico y social sin precedentes, con una hiperinflación interanual de más de un millón por ciento, grave escasez de productos básicos y colapso general de los servicios.

La Encuesta de Condiciones de Vida (Encovi) elaborada por las universidades Central de Venezuela, Católica y Simón Bolívar, reseñó recientemente que la principal razón que manifiestan los venezolanos para emigrar es la búsqueda de un mejor empleo (68%).