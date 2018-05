Yangervis Solarte mostró su poder pero eso no fue suficiente, pues el abridor Daniel Mengden lanzó siete sólidos episodios y los Atléticos de Oakland vencieron a domicilio 9-2 a los Azulejos de Toronto.

Mengden (4-4) trabajó siete episodios, permitió dos imparables, dio una base y retiró a dos bateadores por la vía del ponche.

El parador en corto Marcus Semien (5) pegó de vuelta entera en el quinto episodio llevando a un compañero en el camino.

Por los Azulejos, el segunda base venezolano Yangervis Solarte mandó la pelota a la calle en el noveno episodio con un corredor en circulación, cuando había dos outs en la entrada.

Para Solarte fue su décimo jonrón del 2018 con lo que alcanzó su quinta zafra consecutiva con al menos la decena de bambinazos.

Yangervis Solarte skies a two-run dinger to center field, putting the Blue Jays on the board in the bottom of the 9th inning #BlueJays pic.twitter.com/9DQ5plsjnY

— TheRenderMLB (@TheRenderMLB2) May 20, 2018