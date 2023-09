Rafael Rojas vio cómo, bajo el inclemente sol de Borburata, empezaron a aparecer las primeras marcas de la vejez. Desde que tiene uso de razón no ha percibido cambios en el pueblo que una vez recibió a los primeros pobladores del estado Carabobo.

Sentado en la plaza y protegido por la sombra de un cristo crucificado, que tiene tallado el año 1548 como la fecha de fundación del poblado, relató los problemas del presente que acarrean desde hace años.

Aunque se encuentran cerca de las playas de la costa, los residentes de Borburata no pueden disfrutar como los turistas que en el pasado visitaban las posadas más cercanas.

Según Rojas, los cortes de luz diarios, la escasez de agua y la falla generalizada de los servicio públicos son una constante en su vida.

Al repasar la historia reconoció que Borburata se quedó congelada en el tiempo, pues todo ha permanecido igual a sus 78 años. Ni la parranda, casas o calles han evolucionado.

Para él todo se ha mantenido igual porque el gobierno abandonó Borburata. «Fíjate cómo está el pueblo, las calles están deterioradas. La luz se va cada media o una hora. A veces amanecemos sin electricidad, las carreteras no sirven».

Nuestra Señora de la Concepción del Puerto de Borburata

A unos kilómetros de lo que hoy es el pueblo de Borburata se estableció el primer asentamiento humano en Carabobo. Aunque los historiadores no definen un lugar específico, algunos presumen que fue en un terreno aplanado de lo que es hoy playa La Rosa.

Luis Heraclio Medina Canelón, miembro de la Academia de Historia del Estado Carabobo, explicó que cuando Juan de Villegas recorría la zona central de Venezuela, en 1547, se encontró con el Lago de Valencia. Al regresar, un año después, a la Bahía de Borburata fundó oficialmente la ciudad de «Nuestra Señora de la Concepción de Borburata».

Tras hacer la constitución legal, Villegas se fue con sus soldados. En el poblado solo quedaron unos esclavos que tenían la misión de cultivar la tierra y preparar las siembras para cuando vinieran a ocupar oficialmente la zona.

Medina Canelón puntualizó que Pedro Álvarez fue el encargado de poblar Borburata con cinco mujeres, 40 hombres y alrededor de 70 indios.

El 10 de abril de 1551 Villegas regresó y constituyó el pueblo oficialmente. Nombró un cabildo, alcalde y repartió los terrenos. Vivían de lo que cazaban y sembraban.

«Mucha gente viendo las películas de Hollywood cree que aquello era una guerra. No, ahí se habían establecido muy buenas relaciones con los indios, con el cacique Patanemo, el cacique Inagoanagoa y el cacique San Diego. Ellos se hicieron aliados de los españoles en ese momento y compartían con ellos la caza, la pesca y las otras cosas que necesitaban para subsistir», subrayó.

Contó que un tiempo después los pobladores de Borburata se movilizaron a Valencia ya que la tierra no era buena para sembrar o criar ganado.También sufrían muchos ataques de piratas por su cercanía a las costas.

Vicente Díaz se mudó con su familia y ganado en busca de prosperidad. «Llegó el momento en que aquello quedó vacío. Borburata se acabó y se vinieron todos para acá».

Aclaró que a pesar de que no se tiene la fecha precisa en que se asentó el pueblo actual, se estima que fue en el siglo XVIII. «Yo imagino que debe ser un pueblo de esclavos, de indios que se fueron reuniendo por allí, pero no tengo la fecha exacta».

Una teoría distinta

El historiador Luis Cubillán Fonseca difiere de la teoría de que Borburata fue la primera comunidad de Carabobo. A su juicio los primeros pobladores en el estado hicieron contacto con los caciques Inagoanagoa, San Diego y Patanemo, para luego llegar al lago antes conocido como «Tacarigua», según los registros de un libro del explorador alemán Nicolás Federmann.

«En 1530 (Federmann) estuvo aquí donde ahora es Valencia. Se llamaba en ese momento «Itabana» que significa pozo de agua, madre de las aguas. Después Villegas estuvo unos días y luego bajo a Borburata».

«Borburata era un pueblo de indios. Ellos vivían de la salina que vendían, venían los indios de Caracas a comprar sal a los del pueblo», apuntó.

Los servicios básicos se quedaron estancados

Los borburateños sufren de varios males. Además de calles deterioradas, cortes de luz que duran días enteros y carreteras que no sirven para la circulación de vehículos, deben lidiar con un sistema de abastecimiento que cuando se les va la electricidad (casi a diario) deja de circular el agua.

«Hace como 20 o 30 años, el acueducto de Borburata tenía dos fases para el agua. Trabajaba por la electricidad y cuando se iba la luz tenía motores de gasoil que prendían para darle agua al pueblo. Ahora se va la luz y Borburata queda sin agua», manifestó.

La distribución de gas es más inconsistente que la luz. Cada 2 o 3 meses deben cancelar la bombona al Comité Local de Abastecimiento y Producción (CLAP) y esperar 3 días más para que finalmente les llegue.

Las cuadrillas de limpieza del gobierno también «brillan por su ausencia». Contó que solo se acercan cuando van a celebrar las fiestas de Borburata o para limpiar las inmediaciones de la escultura en la entrada. Las carreteras se mantienen con monte para un lado y el otro.

Los vecinos señalaron que el dispensario del pueblo no cuenta con medicinas o un médico fijo. El único «cariñito» que las autoridades le hicieron fue porque lo solicitaron en un aniversario.

Sonny Cedeño lamentó que el transporte también sea deficiente. No hay un medio fijo para el pueblo, quienes deben salir lo hacen en carros particulares que alquilan puestos. «Quisiéramos que tomarán en cuenta también el colegio de Borburata. Que los entes gubernamentales vinieran y vieran qué le hace falta».

Rosa Guevara. Foto: Patricia Ochoa

Fiestas a oscuras

En Borburata está el San Juan Bautista más antiguo de la nación. Este año, en las fiestas del patrono todo estaba a oscuras, pues las calles del pueblo no cuentan con alumbrado. La única zona que sí posee es la plaza, donde la grama desapareció hace unos 20 años y no hay basureros.

A la tristeza y abandono se le suma la inseguridad.

Rosa Guevara advirtió que Borburata es un pueblo sin ley. «Aquí para que tu veas a una autoridad tuvo que haber pasado algo gravísimo. No vienen a dar un recorrido, no hay seguridad».

Ella se pregunta ¿por qué Borburata sigue siendo un pueblo tan viejo?. Yo que nací aquí lo veo igual desde que tengo uso de razón, igualito. No le han hecho nada. Y este es un pueblo que se merece que le hagan un cariño. Las autoridades que están encargadas no lo hacen».

Lamentó que cuando visita otras zonas las ve «tan lindas» y se cuestionó porque su pueblo debe estar en total abandono. «Te digo sinceramente, a mí me da tristeza».

Patrimonio perdido

Los vestigios de la arquitectura y la prosperidad de siglos pasados se acabaron en Borburata. El único rastro del pasado histórico del pueblo son la iglesia y la casa de los Palomares. «Borburata tenía unas edificaciones espectaculares», dijo Cedeño.

En la zona aún predominan las casas rurales. Las viviendas que podrían haber quedado para el gentilicio, la idiosincrasia del pueblo y para los borburateños, no están. «Tú entras aquí y dices que el pueblo es como de 1920, porque no ves nada de principios del siglo XVI, XVII o XVII a pesar de que es tan antiguo».

El patrimonio se perdió porque no hubo cultores que despertarán el sentimiento de pertenencia y que si los hubo no tuvieron ayuda. «Rafael pudo ser un cultor pero no hay los recursos, ni se sabe a qué ente ir o cómo pulirse en eso. No lo tenemos».

Sony Cedeño consideró que la debacle del país también influyó en que las personas perdieran el interés en preservar la cultura. «Tú vas a todos los pueblos de Venezuela y hay una Casa de la Cultura, pero en Borburata no la hay. Si no hiciste una casa no hay cultores, no hay gente que se interese por la idiosincrasia, si no existe eso no hay nada».

Ecocidio

El único cambio drástico que Rafael Rojas vivió en Borburata fue la consecuencia de un ecocidio. Hace un tiempo el pueblo se quedó sin agua tres días. Cuando verificaron qué pasaba descubrieron que en una hacienda cambiaron el cauce del río e introdujeron maquinaria pesada.

Lyli López, abogada y activista, declaró que la comunidad activó una serie de denuncias tras la devastación de la vegetación.

La Fiscalía 28° con competencia en Materia de Protección de Derechos Fundamentales fue la que abrió la investigación y la Guardia Nacional realizó un informe tras recibir la denuncia (al que no han podido acceder).

López informó que distintos organismos del Estado han realizado informes. «La comunidad está a la espera de resultados, aún no se sabe a ciencia cierta que determinarán».

