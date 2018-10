El diputado a la Asamblea Nacional, Rosmit Mantilla, quien fue arrestado en las protestas entre los años 2014 y 2015 en contra del gobierno de Nicolás Maduro, estuvo preso por dos años y medio, y fue declarado un preso de conciencia por Amnistía Internacional, asegura que el concejal Fernando Albán fue asesinado.

El parlamentario electo por el estado Táchira relató su experiencia cuando funcionarios del Sebin lo llevaron al piso 10 de la sede de la policía política en Plaza Venezuela, lugar desde donde este lunes 8 de octubre, presuntamente se lanzó al vacío el concejal Fenando Albán, según declaró el fiscal general Tarek William Saab Halabi.

Hermanos, el concejal fue asesinado:

Para el momento que fui sacado a golpes de la clínica, 10 días antes de ser “liberado” fui llevado al piso 10 del #SEBIN de Plaza Venezuela. En ese piso, funcionaba el servicio médico, donde me examinaron durante 3 horas antes de ser llevado de nuevo al Helicoide.

Llegué muy nervioso y medicado en consecuencia a la abrupta forma en la que me sacaron del Urológico San Román. Pedí el baño porque de los nervios quería vomitar y orinar, fui escoltado por dos funcionarios, en la puerta del sanitario me quitaron las esposas y me dijeron “rápido”, entraron y abrieron el cubículo donde estaba la poceta.

Ellos aguardaron en el lavamanos y yo apenas pude orinar. Es imposible que nadie haga algo así en ese espacio, por varios factores:

1- el cubículo de la poceta no tiene ventana. La ventana está al lado del lavamanos, donde te esperan los funcionarios.

2- Es imposible estar fuera de la mirada de los custodios en esa torre. Siempre debes estar acompañado.

Recordemos que no es el primer muerto. Ya nuestro Rodolfo Gonzalez se quitó la vida, tras tres días de tortura psicológica que vivimos juntos. Rodolfo quedó vivo, y ellos le colocaron una sábana blanca y lo dejaron morir.

Hermanos, al ser liberado lo dije en la AN en mi única intervención desde el palco de oradores, que la tortura es política de Estado y que venían por todos.

Que Dios cuide a nuestros presos políticos.

Rosmit Mantilla

Diputado de la Asamblea Nacional