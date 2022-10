El serbio Novak Djokovic, exnúmero uno mundial y actualmente séptimo, no tuvo problemas para imponerse con facilidad al chileno Cristian Garín, por un doble 6-1, en apenas sesenta y dos minutos, accediendo a la segunda ronda el torneo de tenis de Astaná, a cubierto.



Fue un partido muy asequible para Djokovic, que ya se había impuesto a Garín (n.81) en los tres precedentes, asimismo, sin ceder set alguno. Esta vez, además, la más concluyente de todas.



Y es que Djokovic tan sólo le concedió a Garín dos juegos (tercer juego primer set, segundo en el segundo), no le permitió tener ninguna bola de rotura, y se hizo con el 68 por ciento de los puntos jugados (54 de 79).



En segunda ronda, Djokovic se medirá al neerlandés Botic Van De Zandschulp (n.34), con el que no se ha visto sobre las pistas aún.



EFE