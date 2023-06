El Espectador: A dos años del Estatuto de Protección para Venezolanos, éxitos y falencias

En mayo se cumplieron dos años del Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos (ETPV) puesto en marcha por Colombia para lidiar con la ola migratoria de venezolanos, que ha permitido regularizar la estancia en el país de cientos de miles de ciudadanos de Venezuela y facilitarles la ruta para su integración socioeconómica.

Señala la web de diario neogranadino El Espectador que, en tiempos de gran polarización política, esta medida ha sido una excepción pues se ha desarrollado en un clima de consenso nacional. El ETPV fue puesto en marcha por el gobierno de Iván Duque y, en la práctica, ha sido una continuación, perfeccionada y con un mayor alcance, de las acciones tomadas por su predecesor, Juan Manuel Santos, en cuyo gobierno se adelantaron las primeras decisiones para encauzar el fenómeno migratorio venezolano a través del Permiso Especial de Permanencia (PEP).

La actual administración de Gustavo Petro, aunque ha tenido una actuación bastante más discreta en el tema migratorio que los gobiernos anteriores, ha continuado aplicando el ETPV, un mecanismo ideado para 10 años con el fin de que los migrantes tengan estatus regular durante ese tiempo, mientras van cumpliendo las condiciones para acceder a visas de residencia.

La estrategia seguida por Colombia a través del ETPV ha despertado también un gran reconocimiento internacional, pues siendo el fenómeno migratorio venezolano uno de los más grandes del mundo, si no el mayor, con 7,3 millones de personas que han salido de su país en pocos años, Colombia ha sido capaz no solo de recibir al 39% de ese éxodo, nada más ni nada menos que 2,8 millones de venezolanos, sino que ha podido establecer el camino para su integración en el país, algo muy distinto a lo sucedido en otras naciones de la región.

Excelentes cifras, pero ¿qué sucederá durante la gestión de Petro?

Los resultados del ETPV son elocuentes. A la fecha, 2 millones 474 mil 599 venezolanos se han inscrito en el Registro Único de Migrantes Venezolanos (RUMV) y han sido aprobados un millón 839 mil 638 Permisos por Protección Temporal (PPT), de los cuales han sido entregados a sus beneficiarios un millón 718 mil .811. Además, 2 millones 124 mil 291 ya han completado su registro biométrico, lo que indica que las cifras de venezolanos regularizados crecerán en las próximas semanas y meses.

Sin embargo, más allá de estas buenas noticias, los asuntos migratorios no han sido prioritarios en la agenda gubernamental de Gustavo Petro que se ha enfocado en tópicos como las negociaciones de paz con grupos armados y las reformas socioeconómicas y políticas que le ha propuesto al país.

La migración no está presente en su discurso y, además, es un tema que prefiere plantear en el plano multilateral y no en el bilateral con Venezuela, quizás para no generar ruido con el país vecino que ha tenido una posición negacionista al respecto. En los múltiples encuentros que han mantenido los presidentes colombiano y venezolano los migrantes no han estado presentes en las conversaciones.

Lee el reporte completo en El Espectador.