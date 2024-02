El FBI investiga lo que está detrás del robo de teléfonos celulares en Nueva York en las últimas semanas. Cree que el Tren de Aragua venezolano se ha aliado con la Mara Salvatrucha (MS-13), con fines altamente peligrosos.

Un alto agente del FBI habló con el New York Post sobre las indagaciones de esta temida alianza. Sobre el Tren de Aragua dijo que las autoridades advierten que está expandiendo rápidamente su imperio criminal. Iniciaron con descarados robos de teléfonos en los cinco condados de Nueva York.

El agente John Morales aseguró que la investigación es una prioridad para el FBI en estos momentos. Morales, es agente especial a cargo de la división de El Paso, en Texas. Y afirmó que monitorean de cerca el crecimiento del Tren de Aragua y le preocupa que forme alianzas con las redes existentes.

El New York Post reveló cómo la pandilla venezolana está replicando sus métodos en Nueva York. Como lo ha hecho en otros países sudamericanos, recluta entre nuevos inmigrantes en refugios para establecer bandas de robo de teléfonos celulares. Utiliza su alcance internacional para traficar los teléfonos a Colombia para revender.

Una alianza temida: Tren de Aragua y MS-13

El FBI advierte que miembros de la pandilla MS-13, como el líder Ílmer Canales (centro), podrían asociarse con Tren de Aragua. La pandilla venezolana se ha formado con la oleada de migrantes que cruzan la frontera con México.

“Aunque estas pandillas normalmente no se mezclarían, siempre será una preocupación a medida que la pandilla [Tren de Aragua] crezca en fuerza y ​​establezca un punto de apoyo”, dijo Morales en una entrevista exclusiva con The New York Post.

«En este momento estamos trabajando con nuestros socios policiales locales y compartiendo inteligencia para detener el crecimiento del Tren de Aragua», agregó.

Los pandilleros generalmente pasan por ciudades fronterizas, como El Paso, en ruta hacia otras partes de Estados Unidos, dijo Morales.

Detenciones de pandilleros en la frontera

Agentes de la Patrulla Fronteriza detuvieron a 41 miembros del Tren de Aragua a lo largo de la frontera sur de Estados Unidos entre octubre de 2022 y septiembre de 2023.

Mientras, el FBI pide a los migrantes venezolanos que denuncien a los miembros de pandillas, ofreciéndoles anonimato a través de la línea telefónica 1-800-CALL-FBI.

Tiene una razón para la petición. “Sus primeras víctimas son compatriotas venezolanos”, dijo Morales. Además la pandilla intenta reclutar nuevos miembros entre su propia comunidad de inmigrantes.

Extorsionan a los venezolanos exigiéndoles que paguen sobornos a cambio de protección e incluso para cruzar la frontera de Venezuela a Colombia y de México a Estados Unidos, dijo.

El Tren de Aragua ha aprovechado una explosión de la migración venezolana para cruzar la frontera sur, dijo el New York Post. El año pasado hubo más de 340.000 “encuentros” con inmigrantes del país en la frontera, lo que los sitúa en segundo lugar después de los mexicanos.

Posibilidad de guerras territoriales con el Tren de Aragua

Otro experto advirtió al medio estadounidense que también existe el riesgo de que se produzcan guerras territoriales entre bandas. “Ya se están presentando como criminales empedernidos”, dijo Robert Almonte, consultor de seguridad y ex mariscal estadounidense en El Paso.

“Pero ellos (Tren de Aragua) ciertamente podrían estar intentando reclutar a otros para que se unan a la pandilla en Estados Unidos. «No descartaría la posibilidad de que puedan formar alianzas con otras pandillas. Pero lo más probable es que estallen guerras territoriales cuando cada pandilla luche por controlar su propia empresa criminal».

Unidad de Investigación Transnacional

El año pasado, la Seguridad Nacional de Estados Unidos y las fuerzas del orden en Perú crearon la Unidad de Investigación Criminal Transnacional. Es especial para compartir inteligencia sobre el Tren de Aragua.

En Estados Unidos, el Tren de Aragua ha incursiona en Chicago y Miami, donde un miembro fue arrestado recientemente tras el asesinato de un policía venezolano retirado.

En Lima, la capital peruana, la pandilla asesinó a proxenetas y prostitutas rivales para hacerse con el control del comercio sexual, que genera más de 275.000 dólares al mes, informó El País.

Creen que el líder de la pandilla, Héctor Guerrero, escapó de la prisión en Venezuela, después de una redada militar, y podría estar escondido en Estados Unidos.

La MS-13 se creó entre inmigrantes salvadoreños en Los Ángeles en la década de 1980. Hoy tiene más de 10.000 miembros y está estrechamente vinculada con los cárteles de la droga mexicanos.

Fuente: The New York Post

