Jesús Mendoza Morales, presidente de la Federación de Centros Universitarios (FCU) de la Universidad Central de Venezuela (UCV), alertó la mañana de este lunes la exclusión de varios de los municipios opositores más significativos del país de la jornada de actualización del Registro Electoral (RE) que desarrolla el Consejo Nacional Electoral (CNE) y que está prevista se extienda por 45 días.

Recordando que por meses los jóvenes han exigido la parroquialización del proceso, Mendoza dejó claro que los 500 puntos habilitados a nivel nacional no representa un centro de actualización de datos por municipio. Puso como ejemplo de estos el municipio Chacao, en Miranda; el municipio Urbaneja, en Anzoátegui, y Motatán en Trujillo. Asimismo, tras insistir que se trata de territorios gobernados tradicionalmente por la oposición, explicó que de los casos más significativos está el estado Táchira, donde 10 municipios quedaron sin ser asignados.

«Tenemos algunos municipios, como Baruta, donde solo asignaron una sola máquina (…) Da la coincidencia que estos municipios pasaron por una mecánica electoral donde se distribuyeron centros en municipios no opositores», sumó haciendo mención a publicidad engañosa por parte del ente comicial.

Puntos no operativos

En el mismo orden de ideas, el dirigente estudiantil fustigó que hasta la hora de su declaración muchos de los puntos de actualización del Registro Electoral no habían empezado a operar. «Han pasado dos días, según el calendario del CNEl, y hoy en el tercer día no están los 500 puntos (…) En el balance que tenemos hasta ahora no llegan a 50 puntos habilitados, dijo Mendoza.

Reclaman información precisa

Por su parte, Samuel Rojas, máximo representante estudiantil de la Universidad Alejandro de Humbolt, cuestionó que este proceso especial de actualización coincide con la celebración próxima del proceso de elección primaria de la oposición venezolana. También fustigó la falta de información clara de la ubicación de los punto para realizar el REl.

Los jóvenes dejaron sobre la mesa que se revise la ubicación de estos centros de actualización para evitar que se vulneren los derechos de participación de los ciudadanos.

