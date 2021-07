Hoy y Después en Valencia

Domingo 13 de mayo de 1979

El próximo viernes 18 de este mes se presentarán en el auditorio del Centro Social Ítalo Venezolano Los Niños Cantores de Villa de Cura para ofrecer un concierto, auspiciado por los integrantes de la promoción de bachilleres del Colegio La Salle 1979.

La idea de estos jóvenes ha sido excelente pues, aparte de traer a nuestra ciudad una agrupación de voces tan meritorias, ellos han decidido que el dinero que se recolecte en la velada, que tendrá características de café-concert, será donado a instituciones benéficas para niños. Este es un ejemplo que hay que estimular y darle todo el respaldo posible. Nos informan nuestras buenas amigas Gabriella Tami y Cecilia Herrera de Barreto, que el programa del concierto incluirá cantos a capella, cantos modernos y cantos folklóricos del Perú, Venezuela y Estados Unidos, aparte de extractos de la zarzuela Los Gavilanes.

Para promover el espectáculo María Cecilia Barreto, integrante de la promoción de bachilleres de La Salle nos escribe lo siguiente:

Y DESPUÉS SE QUEJAN

Muchas veces, por no decir siempre, se oyen rumores por toda Valencia de gente que dice: claro! todo en Caracas! ¡Aquí en Valencia no hay espectáculos, ni conciertos, ni nada…! pero, la verdad es que la gente ó no se entera de las cosas ó lo que les gusta es simplemente gastar un dineral en la presentación de artistas internacionales muy conocidos, para luego decir yo vi a fulanito.

Y digo todo esto porque me voy a referir a una presentación que harán próximamente aquí en Valencia: el viernes 18 de mayo a las 08:00 p.m. en el Centro Ítalo Venezolano los niños cantores de Villa de Cura que serán presentados por la promoción La Salle 79.

Si! ya sé que muchos se preguntarán ¿y quiénes son esos?, les diré que son un grupo de niños, que, como el nombre del grupo lo dice vienen de Villa de Cura y que además de ser muy buenos necesitan de la asistencia de todos Uds., para que su concierto sea todo un éxito. Estos niños han realizado giras por todo el país y próximamente irán a México.

Sres; Si queremos el progreso cultural de una región, especialmente de nuestra Valencia, debemos pensar que pagando una entrada para un artista extranjero que viene y se va no estamos haciendo nada y que sin embargo hay muchos otros artistas, -sin necesidad de llegar a ser “muy conocidos”- que necesitan de nuestro apoyo y promoción para surgir en el mundo cultural de nuestra Venezuela.

Entonces ya sabes no te quejes, ni gastes tanto en cosas que a la larga no le van a dejar nada a Valencia y aprovecha la oportunidad de ver a este grupo de niños cantores y además de ayudar a una obra benéfica, ya que el concierto se realizará a beneficio de Acapane y los Hogares de Cuidado Diario.

RADIO

RADIO RUMBOS: 6 p.m. Venezuela es Bellísima, programa de Reinaldo Espinoza Hernández, en el cual se destaca lo mejor de nuestra música y de nuestro Folklore.

RADIO LATINA: 8 a.m. Concierto en Radio Latina, música culta seleccionada y comentada por Santiago Sánchez González. A las seis de la tarde Wilmer Rafael Hernández, dedicará su espacio Grandes Artistas Grandes Éxitos a la primerísima cantante venezolana Mirla Castellanos.

RADIO SATÉLITE: 8 a.m. Concierto en Domingo, música clásica escogida y comentada por Walter Parra. A las 9 a.m. Horizonte, programa dedicado a los niños y recomendable a los adultos por su carácter didáctico. A las 7 de la noche Haydée Cadet presentará su programa estelar El Sonido del Jazz.

EXPOSICIONES:

IRMA DOS SANTOS, artista argentina residenciada en nuestro país presenta una muestra de sus obras de carácter surrealista en el Ateneo. Ella estará, hoy, personalmente atendiendo a los visitantes. Avenida Bolívar, 10 a.m. a 2 p.m.

VERA SHADAN: artista muy honorable de nuestra comunidad que se ha dedicado con mucha seriedad al tratamiento del paisaje venezolano, presenta en el Club Hípico una muestra de su obra reciente. Urbanización Guaparo. Abierta todo el día.

BALLET

La Escuela de Ballet, que dirige la profesora Nina Nikanorova presenta esta tarde un bonito espectáculo en la plaza Sucre, dedicado a las madres. Como bailarines solistas actuarán Glenda Lucena y Servy Gallardo. 4. p.m.