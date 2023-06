La keniana Faith Kipyegon sumó su segundo récord del mundo en los últimos siete días, tras fijar este viernes una nueva plusmarca universal de los 5.000 metros al imponerse en la reunión de París, cuarta cita de la Liga de Diamante, con un tiempo de 14:05.20 minutos.

Si el pasado viernes Kipyegon se convirtió en la primera mujer en la historia en bajar de la barrera de los 3:50 minutos en los 1.500 metros, tras correr en 3:49.11 en Florencia, este viernes en París la keniana rebajó en 1.42 segundos el récord del mundo de los 5.000 que poseía la etíope Letesenbet Gidey desde octubre de 2020 con un crono de 14:06.62.

Y es que nada parece imposible para Faith Kipyegon, que a sus 29 años, parece dispuesta no sólo a dominar con puño de hierro los 1.500 metros, distancia en la que la keniana es la vigente campeona olímpica y mundial, sino a ampliar su territorio a los 5.000 metros.

Tal y como dejó claro este viernes en el estadio Charlety de la capital francesa, donde se convirtió en la primera atleta en bajar de los 14:06 minutos en los cinco kilómetros.

Un récord del mundo que vino acompañada de una victoria sobre la etíope Letesenbet Gidey, la hasta ahora plusmarquista universal, que no pudo aguantar el endiablado ritmo que Kipyegon impuso en los últimos 400 metros.

Última vuelta en la que el tope universal pareció escaparse a la pareja conformada por la keninana Kipyegon y la etíope Gidey, que contaron en París con una «liebre» de excepción, la keniana Beatrice Chepkoech, plusmarquista universal de los 3.000 obstáculos.

Keniana Kipyegon establece un nuevo récord

Si bajo la batuta de Chepkoech, que completó los primeros 3.000 metros con un tiempo de 8:31.91, por debajo de la marca requerida, la carrera transitaba a ritmo de nuevo récord del mundo, al llegar los últimos 400 metros las luces verdes que ayudan a los atletas a visualizar la plusmarca universal parecieron alejarse defintivamente.

Pero Faith Kipyegon no estaba dispuesta a rendirse y con un espectacular cambio de ritmo final comenzó a dar caza a la luminarias verdes hasta adelantarlas para imponerse con un tiempo de 14:05.20 minutos, casi un segundo y medio menos que la anterior plusmarca universal.

«No, no he pensado en el récord, no sé cómo lo he conseguido. Simplemente me centré en la luz verde e intenté estar relajada y disfrutar de la carrera. Simplemente corrí y quise ver qué pasaba, por eso cuando vi que era el récord del mundome quedé tan sorprendida. Sólo quería dar lo mejor de mí y mejorar mi marca personal», señaló Kipyegon.

De hecho, la keniana hacía ocho años que no corría un 5.000, desde el lejano 2015 cuando firmó un tiempo de 14:31.95 minutos, casi medio minuto más que el nuevo récord del mundo que Faith Kipyegon estableció este viernes en París.

«Corrí detrás de Gidey»

Quizá por eso, como la propia Kipyegon explico, durante casi 4.000 metros se limitó a seguir la estela de la etíope Letesenbet Gidey.

«Simplemente corrí detrás de Gidey, es una mujer increíble», insistió una y otra vez la atleta keniana, que no sabe todavía cuál será su próximo objetivo en una campaña en la que Faith Kypyegon sale a récord del mundo por semana.

«No sé qué será lo próximo, aún tengo que hablarlo con mi entrenador. Estoy tan contenta, ahora mismo estoy tan emocionada que no sé qué decir. Si mi cuerpo está sano, todo es posible», concluyó la atleta keniana.