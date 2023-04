El drama histórico “Jeanne du Barry”, dirigida por la francesa Maïwenn y protagonizada por ella junto a Johnny Depp, será la película encargada de abrir el próximo Festival de Cannes, el 16 de mayo, informó este miércoles la organización del evento.

La cinta trata de la “vida, ascenso y caída de la favorita del rey Luis XV”, interpretada por la propia Maïwenn “junto a Johnny Depp, Benjamin Lavernhe, Melvil Poupaud, Pierre Richard, Pascal Greggory e India Hair”, detalló el Festival en un comunicado

Maïwenn, directora, guionista, actriz y productora, rodó su primer largometraje, “Pardonnez-moi”, en 2006, y “Jeanne du Barry” supone su sexto largometraje.

“Su cine ya está impregnado de una cierta realidad, al inspirarse libremente en su propia vida para dar forma a sus personajes y sus tramas. La búsqueda de la identidad, la autoconstrucción y la familia en el sentido más amplio están en el centro de su obra”, destacó el Festival.

“En 2011, la directora ganó el Premio del Jurado en el Festival de Cannes en su primera selección en Competición, por la película Polisse. Cuatro años más tarde, volvió a la Sección Oficial con ‘Mon Roi’ (2015), por la que Emmanuelle Bercot logró el Premio a la Mejor Actriz”, agrega el mensaje.

Johnny Depp, por su parte, interpreta al monarca francés Luis XV.

La edición número 76 del Festival de Cannes se desarrollará entre el 16 y el 27 de mayo y las películas de la competición oficial se desvelarán el próximo 13 de abril en una rueda de prensa en París.

El Festival ya ha confirmado que contará con la proyección de “Killers of the Flower Moon”, de Martin Scorsese, y la nueva entrega de la saga de Indiana Jones.

Jeanne du Barry by Maïwenn will open the 76th Festival de Cannes! 🎬

In her 6th film, screening on May 16, the day of its release in theaters, the director plays the favorite of King Louis XV, played by Johnny Depp.

👉 https://t.co/XwXHHxeTQb @whynotprod @Le_Pacte pic.twitter.com/9T75mF7G1f

— Festival de Cannes (@Festival_Cannes) April 5, 2023