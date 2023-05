El cantante español de voz aterciopelada Ramón Melendi deleitó a miles de corazones venezolanos este domingo durante su concierto en la ciudad de Valencia, en el marco de su gira “Likes y cicatrices”.

9:40 de la noche. Todas las luces del Wynwood Park Valencia se apagan. Luego la pantalla principal del titánico escenario se enciende con imágenes que dan introducción al primer tema de la noche: “Likes y cicatrices”.

Con un “¡Buenas noches, Valencia!”, inició el concierto el español para que luego de interpretar sus primeros temas se presentara ante el público en la capital carabobeña. “Cuando te invitan a una casa que no es la tuya y te acogen con tanto cariño, de bien nacido es ser agradecido y yo me voy a presentar… Yo me llamo Ramón Melendi”.

“Voy a contar mi historia, ahora sí, cantada”, señaló el cantautor antes de interpretar temas como “Un violinista en tu tejado”, “Caminando por la vida” y “Con solo una sonrisa”.

El espectáculo llenó historias y mensajes reflexión de Melendi continúo con las canciones “Mírame”, “La religión de los idiotas”, “Como una vela”, “Sin remitente” y “Desde que estamos juntos”.

Entre los temas más coreados y aplaudidos por el público durante la velada que transcurrió bajo una radiante luna llena en la ciudad de Valencia destacó “Tu jardín con enanitos”, “Destino o casualidad” y “La promesa”.

“Prométanme que van a ser muy felices. Hasta pronto”, se despidió el español de sus seguidores en un falso final para luego regresar al escenario a cantar “Un alumno más”.

Después de 24 temas musicales, pequeños bailes y su gran sentido del humor, Melendi puso el broche de oro a su concierto en la ciudad de Valencia a las 11:50 p.m. con la canción “Lagrimas desordenadas”.

El artista español llegó a la capital carabobeña, luego de dos funciones agotadas en Caracas, bajo la producción y el sello de Veneventos y Dímelo Magda.