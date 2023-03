El ministro de Educación de Perú, Óscar Becerra, anunció este sábado que se va a postergar el inicio escolar previsto para este lunes en Lima, como medida de prevención ante las fuertes lluvias previstas para estos días por el paso del ciclón “Yaku”, decisión también acordada en las regiones norteñas de Tumbes, Piura y Lambayeque.

“Ojalá que todas estas previsiones sean en vano y que no llueva tanto. Y la decisión que hemos tomado, en consulta con la presidenta constitucional de la República (…), es que vamos a diferir por una semana el inicio de las clases en Lima Metropolitana y en Lima región para todas las instituciones educativas”, señaló Becerra ante la prensa en la capital.

Indicó que con esta decisión no quieren “crear pánico”, pero que el país está “muy mal acostumbrado a reaccionar después de que ocurre la emergencia”, y dijo que así están actuando de forma precavida.

En este sentido, sostuvo que por norma, las instituciones educativas tienen que estar diseñadas para servir de albergue en caso de una catástrofe.

“Si llegara a suceder eso, vamos a tener que usar los colegios. Démonos tiempo para estar preparados”, dijo el ministro, quien también recomendó a los colegios privados sumarse a esta medida de postergar las clases.

Retrasar una semana el inicio escolar, tuvo el beneplácito de la presidenta Dina Boluarte, del primer ministro, Alberto Otárola, el equipo directivo del ministerio de Educación y el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi), sostuvo Becerra.

Así, los escolares comenzarán el colegio más tarde en Lima, al igual que en las regiones del norte del país de Tumbes, Lambayque y Piura, donde también se han postergado porque el ciclón “Yaku” está afectando con mayor fuerza a la población e infraestructuras de estas áreas.

De hecho, al menos seis personas han muerto por las intensas lluvias e inundaciones en el norte del Perú causadas por la presencia de dicho ciclón frente a las costas del país andino.

A partir de este sábado, el Gobierno acordó declarar en estado de emergencia los departamentos de Tumbes, Piura, Cajamarca, Lambayeque, La Libertad, Áncash y Lima.

Respecto a esto, Boluarte quien ha visitado varias regiones afectadas durante la jornada para entregar material humanitario, reconoció que el Estado no tiene las medidas necesarias para afrontar las fuertes lluvias.

“A través del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) advertimos hace varias semanas que este fenómeno natural iba a afectar al norte del país. Gobernadores y los alcaldes no tenían cómo afrontar de manera inmediata y, hay que decir la verdad, el Estado tampoco, no tenemos maquinaria, no tenemos motobombas. No tenemos cómo afrontar estas lluvias naturales”, dijo Boluarte desde Tumbes.

También dijo que su Gobierno está trabajando para que cada municipio provincial pueda tener “un pack” de maquinaria adecuada para afrontar esta situación de crisis por el fenómeno natural, y que también pueda servir para la reconstrucción de puentes y carreteras. EFE

pbc/rrt