Después de dos semanas sin escribir mi columna en este gran diario, pensando y viviendo lo que estamos pasando en nuestra querida Venezuela, he llegado a la conclusión que no podemos votar en una dictadura genocida.

Digo esto porque fuimos los primeros que suscribimos un documento con más de 150 firmas de Ciudadanos Libres Pensadores que fue llevado al CNE-Carabobo, con copia al Señor Luis Almagro, secretario general de la OEA, con la consigna de pedir “Elecciones Ya”, convencidos de que era la salida.Después de mucho indagar y reunirnos con la gente de la Sociedad Civil, la Universidad de Carabobo, Mujer y Ciudadanía, Partidos Políticos,líderes y la presencia del coordinador de la MUD y otras organizaciones Públicas y Privadas de nuestro estado, en lo personal estoy convencida que no es el momento.

Amigos lectores, pasado este día nos movieron y hasta nos cambiaron las piezas del rompecabezas; definitivamente, dejamos una vez más que nos engañaran y que cayéramos en la trampa.Han sido 62 horas de colectivos atacando a esas hermosas marchas y manifestaciones que con tanto amor, fe y esperanza se han realizado por toda Venezuela, desde el 19 de abril, hasta ayer 22 con la Gran Marcha del Silencio, que llego a cada una de las Diócesis y Arquidiócesis de nuestro país, parroquias y hasta la capillita más humilde de nuestra patria.

Ya estoy convencida con este escenario, que no se puede votar en Dictadura, nos van a hacer fraude de nuevo; dejamos pasar la hora de la desobediencia civil, desacato y desconocimiento absoluto de la autoridad cuando fueron secuestrados los poderes públicos; porque no podemos confiar en un gobierno que viola los Derechos Humanos, arma a civiles para atacar al pueblo, saquea casas y negocios y después, al día siguiente, va en su ayuda, como pasó en Petare. Que descaro!.

Ahora que ellos piden elecciones; podríamos decir hace unos días atrás, que nos oyeron o que tuvimos éxito. Con esta gente amigos no hay vuelta atrás, no hay “recule” como se dice coloquialmente y si no seguimos en la calle y el pueblo pasa por encima de este gobierno y se hace sentir, seguiremos en Dictadura por muchos años más. Si mis queridos venezolanos, carabobeños y en especial valencianos.Ahora el Presidente quiere elecciones y como vamos a creerle en estas condiciones?

Cuando tenemos un Ministro que quiere matar y así lo hicieron; mataron a mucha gente y a jóvenes en busca de la verdadera libertad. Con un Presidente dependiendo de Cuba, realizando todo lo que desde allí le ordenan, para seguir con un socialismo que lleva más de 18 años y que no ha servido sino para traer miseria y hambre.

Se movieron las piezas señores. 62 horas saqueando, hiriendo y matando, una MUD que no toma decisiones certeras y unos políticos que siguen haciendo campaña para llegar al poder.Tenemos que analizar lo que a este hora está pasando; hay que salir de los colaboracionistas o los que llaman infiltrados del gobierno, que todavía quedan muchos; esos Patriotas Cooperantes que no quieren despegarse del poder;hasta que esto no pase, no saldremos de abajo y luego de salir de este gobierno es que podremos ir a elecciones y buscar reconstruir el país.