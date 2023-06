Tras concluir las competiciones europeas de clubes, el fútbol de selecciones retomó su curso con la segunda fecha FIFA de 2023. Algunos seleccionados sudamericanos ya tuvieron rodaje en la primera jornada de esta ventana de amistosos. Venezuela, Uruguay, Argentina, Perú y Colombia ganaron sus respectivos encuentros; Chile, Brasil, Ecuador, Bolivia y Paraguay aún esperan el momento para saltar al campo.

El miércoles 14 de junio Uruguay logró la victoria 4-1 ante Nicaragua en el Estadio Centenario de Montevideo. A pesar de la ausencia de Federico Valverde y Ronald Araújo, los charrúas exhibieron buen fútbol ante su gente. Facundo Pellistri repartió dos asistencias, una a Matías Arezo al minuto 8 y otra a Rodrigo Zalazar para firmar el 2-0 antes de finalizar el primer tiempo. Brian Rodríguez también aportó a la cuota goleadora y Zalazar sentenció con un doblete.

Perú viajó a Asia para derrotar 0-1 a Corea del Sur en el Estadio Asiad de Busan. Paolo Guerrero, después de año y medio sin jugar con su selección, casi estrena el marcador al minuto 5 pero el arquero coreano, Kim Seung-Gyu, voló para desviar el remate. Bryan Reyna anotó el único tanto del encuentro al minuto 11, con asistencia del ‘Capitán’.

Triunfo Vinotinto en Washington

Venezuela jugó contra Honduras en el Audi Field, casa del D.C United de la MLS. Los criollos se llevaron la victoria 1-0, con gol de Yeferson Soteldo con un desborde por la banda izquierda al minuto 36.

Lee también: Venezuela venció por la mínima a Honduras en amistoso

Daniel Pereira y Alejandro Marqués se convirtieron en los primeros debutantes del ciclo del argentino Batista en el banquillo de La Vinotinto. Pereira, peak 1 del MLS Superdraft 2021, ingresó en el inicio del segundo tiempo por Yangel Herrera. Mientras que Marqués, ex canterano del Barcelona, entró en el ocaso del juego por Salomón Rondón.

Argentina ganó en Beijing y Colombia ganó en Valencia

Los campeones del mundo vencieron 2-0 a Australia con goles de Messi y Pezzella. ´La Pulga´ marcó el gol más rápido de su carrera en apenas 79 segundos, según CONMEBOL. De esa manera, el grupo de datos deportivos Gracenote, aportó que el rosarino ha convertido un tanto en cada minuto de un partido de fútbol, a excepción de los primeros 60 segundos.

Asimismo, la selección de Colombia superó 1-0 a Irak en el Estadio de Mestalla, España. Los paisas contaron con la actuación destacada de Jhon Lucumi, Juan Guillermo Cuadrado y Davinson Sánchez. El goleador del encuentro fue Luis Díaz, actual jugador del Liverpool, que se desmarcó de los defensores iraquíes para convertir al 75´.

Chile, Brasil, Ecuador, Bolivia y Paraguay esperan

Chile se estrenará contra República Dominicana este viernes 16 de junio a las 8:30 pm, hora de Venezuela. Brasil se medirá con Guinea el sábado de 17 en Cornellá de Llobregat, España. Por último, Ecuador y Bolivia se verán las caras en Nueva Jersey, y Paraguay recibirá a Nicaragua en Asunción el domingo 18.

Los próximos encuentros de las selecciones que ya han jugado son: Venezuela vs Guatemala el domingo 18; Argentina vs Indonesia el lunes 19; Perú vs Japón, Colombia vs Alemania y Uruguay vs Cuba el martes 20.