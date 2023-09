La selección de Venezuela, nº. 5 del mundo, derrotó al nº 9 Puerto Rico, 3-0, y obtuvo el tercer y último lugar para la Etapa Final de 2024 de la IX Copa Mundial de Béisbol Femenino WBSC que se jugó este año en Japón, y que culminará en Thunder Bay, Canadá.

La Vinotinto acompañará a Japón, campeón defensor, que obtuvo el primer puesto a las Finales de 2024, y a China Taipéi que logró el segundo puesto.

La lanzadora abridora Frandelis García lideró a Venezuela con una actuación estelar ante las de Puerto Rico en el juego que se realizó el 17 de septiembre y que culminó 3-0 para la Vinotinto. Quien además, aparte de cumplir su rol de pitcher también lo hace como bateadora cuarto bate en la alineación.

García comenzó el primer encuentro del campeonato y luego fue reservada para el último juego, reveló el mánager Carlos Ferrer. “Creo que ella tenía suficiente responsabilidad», dijo.

El manager de Venezuela sostuvo que solo contaba con 15 jugadoras, y que obtener el tercer lugar de la IX Copa Mundial de Béisbol Femenino WBSC y pasar a la Final para el 2024, fue algo muy difícil.

“Fue una aventura. Nos tomó casi tres días llegar a Japón. Nada fue fácil, pero teníamos este objetivo, tres victorias. Lo logramos y avanzamos».

Ferrer agregó que la clasificación a la etapa del Campeonato Mundial 2024 dará la oportunidad de lanzar una Liga Nacional. “El béisbol femenino está creciendo en Venezuela. Tenemos 24 estados, y 12 de ellos juegan béisbol femenino».

