Los meteorólogos advirtieron de una serie de peligrosas tormentas en Estados Unidos que podrían pasar por zonas del sur el jueves, después de que las tormentas del día anterior provocaran tornados dañinos y granizo de gran tamaño, que mataron a dos personas en Tennessee y a otra en Carolina del Norte.

Los meteoros continúan con una sucesión de lluvias torrenciales y tornados que han recorrido el país esta semana, de las Llanuras a la región centro-norte y ahora el sureste. Al menos cuatro personas han muerto las tormentas desde el lunes.

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) siguió emitiendo alertas por tornado hasta pasada la medianoche en Carolina del Norte, Alabama, Georgia, Missouri y Kentucky. Partes de Arkansas y Mississippi seguían bajo aviso de tornados antes del amanecer.

Derribados tendidos eléctricos y árboles

Una tormenta que pasó por el nordeste de Tennessee el miércoles provocó fuertes vientos que derribaron tendidos eléctricos y árboles. Un hombre de 22 años murió después de que un árbol golpeara su auto cuando estaba a una hora al norte de Knoxville, indicó Bob Brooks, jefe de policía del condado Claiborne.

Una segunda persona murió en la ciudad de Columbia, en el condado Maury, donde según el NWS un probable tornado había tocado tierra. Columbia se encuentra justo al sur de Nashville.

Había viviendas dañadas y varios heridos, indicó Lynn Thompson, director asistente del 911 del condado Maury. Thompson dijo a The Associated Press que no podía dar más detalles. “Estamos sobrepasados ahora mismo”, dijo.

El hospital Maury Regional Health recibió cinco pacientes, incluida la persona que murió, dijo Rita Thompson, vocera del centro. Otra persona estaba grave y tres tenían lesiones que no ponían en riesgo sus vidas, añadió.

Suspensión de vuelos

La serie de peligrosas tormentas también hizo que la Administración Federal de Aviación ordenara una suspensión temporal de los vuelos en el aeropuerto internacional de Nashville y el NWS activó una emergencia por tornado —su nivel de alerta más alto— para otras zonas cercanas al sur de la capital del estado, como Chapel Hill y Eagleville.

Los trabajadores de servicios públicos examinan los daños de la tormenta a lo largo de Cothran Road, el miércoles 8 de mayo de 2024, en Columbia, Tennessee.

