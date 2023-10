Golda Meir, primera ministra de Israel (1969-1974): “Podemos perdonar a los árabes por matar a nuestros hijos. No podemos perdonarles que nos obliguen a matar a sus hijos. Sólo tendremos paz con los árabes cuando amen a sus hijos más de lo que nos odian a nosotros”.

Podemos cambiar “los árabes” por “los violentos” y rechazar lo de “matar a sus hijos”. Y pensar que quien mata no está pensando en sus propios hijos mientras aprieta el gatillo. El odio procrea bestias, no hijos. Y quienes acusan a otros de incitar al odio odian más que sus acusados. El odio se dispersa por el mundo como la verdolaga, y no parece tener un herbicida que frene su proliferación en el mundo. Y los pacíficos no logran poner coto a la ola de violencia que ese odio ha desatado. Finlandia, un país tradicionalmente pacífico,con más de 1300 kilómetros de frontera con Rusia, se prepara para resistir un potencial bis de la agresión rusa contra la sufrida Ucrania, y lo mismo está haciendo Polonia, aunque con mucha menor extensión fronteriza con tan mal vecino;el pueblo de Israel sufre los impactos de misiles enviados por una organización terrorista enraizada en un país árabe vecino; Taiwán vela, tratando intranquila de acallar los ronquidos del gigante chino; los padres de familia estadounidenses despiden angustiados a sus hijos que abordan el autobús escolar, y los paseantes en los centros comerciales se lanzan al suelo alarmados por cualquier ruido.

El tráfico de drogas, la ambición de poder, la corrupción y el ansia del dinero que provee de lujos y placeres parecen ser el motor que mueve a las sociedades del siglo 21. Inútiles son los llamados a la cordura, la conciliación y la tolerancia de dirigentes sociales y políticos todavía libres de apetencias inconfesables y degradantes. No hay oídos dispuestos a escuchar los llamados a la paz y la concordia, a la fraternidad y la tolerancia. Hasta muchosguías espirituales, que deberían apaciguar los ánimos de sus correligionarios y condenar sus odios, son los principales estimuladores de esas acciones violentas, en nombre de dioses y profetas.

Sé que transito por terrenos con arenas movedizas, pero a lo largo de la historia el hombre ha practicado el terrorismo prácticamente desde que existe sobre la tierra.

Para no ir tan atrás, comencemos con los Cruzados.Bandas dirigidas, entre 1096 y 1270, por reyes como el famoso Ricardo I (“Corazón de León”)y otros personajes de alto rango social y político (los llamaban “nobles”)en aquellos oscuros siglos. En nombre de su credo, asesinaron a miles de “infieles” y destruyeron sus pueblos para invadir lo que consideraban “su Tierra Santa”.

En el siglo XV, otros terroristas dirigidos por un tal Torquemada llevaron a las hogueras a quienes calificaban de “herejes”, creando una era de terror en España y el resto de Europa.

En el siglo XX, otro terrorista, Adolf Hitler, creó cámaras de gas para eliminar a millones de personas, con el pretexto de dejar sólo a los que consideraba de una raza superior, que engrandecería a su país y a los que sucesivamente iría invadiendo.

Y otros modos de terrorismo subsisten en el resto del mundo que nos rodea: El llamado “Helicoide” es un ejemplo que quedará en la memoria de los venezolanos para siempre, como “La Rotunda”y Guasina.

Quienes pregonan el ecumenismo sólo incluyen a quienes siguen la doctrina de Cristo, rechazando o ignorando a los demás. ¿Sería utópico creer que el mundo vivirá en paz cuando todas las creencias y razas puedan tolerarse entre sí?

