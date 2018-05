Se debe diseñar una estrategia no electoral y aplicarla lo más pronto posible, exigió Pablo Aure, coordinador general de Compromiso Ciudadano, a quien preocupa la falta de respuesta interna ante la simulación electoral del pasado domingo.

Según Aure, la no participación en el fraude del domingo fue masiva. “El país demostró que está unido en el anhelo de salir de la dictadura y que está claro que la vía electoral está cerrada, pero también envió fuerte mensaje de que no quiere el presente y que no apoya a los políticos de lado y lado que representan el pasado”.

El analista observa que, tal como se están presentando los acontecimientos, hoy más que se requiere organización. “Veo un gran desorden dentro de la dispersa y confusa oposición. Seguimos dejando que pasen las oportunidades.”

El dirigente político criticó que aún hoy no se cuenta con una estrategia clara para salir de la dictadura. “La salida no es electoral, pero la verdad es que no hay agenda para lograr las otras vías. El reto está en diseñarla y aplicarla lo más pronto posible”.

A su criterio, el domingo hubo varias señales inequívocas, entre ellas que la oposición es inmensamente mayor que cualquier organización que mediaticamente pretenda presentarse como la exclusiva vocería opositora. “Otra, que a Maduro sólo lo acompaña su organización criminal, que ha hecho del poder su cuartel”.

En opinión de Aure, que Henry Falcon salga pidiendo otras elecciones junto a Bertucci y que el presidente de la AN, Omar Barboza les haga el coro, revela que falta estrategia. “Esta gente, que si bien no representa a nadie, bastante daño hacen. Quien seguir en el eterno juego de ‘luchar por salida electoral’ en medio de una tiranía, mientras que en los hospitales la gente muere en el olvido”.