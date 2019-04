View this post on Instagram

Hoy se dió a conocer la portada para el mes de mayo de la revista GQ México: @jguaido. La entrevista que incluye esta edición, relata aspectos de la vida familiar del político y cómo continúa trabajando por su meta: cese de la usurpación. El texto fue escrito por @luiscarlosdiazv y quiero compartir con ustedes la pregunta que más me llamó la atención (por el hecho de haber cuestionado lo mismo, cuando veía a algunos vestidos como profesores de educación física). Además, hay que recordar que @gq es una revista para que el hombre esté a la moda… así que la pregunta no pudo haber estado más apropiada. – GQ- Tu imagen ha sido importante. Muchos líderes políticos se disfrazaron de deportistas. ¿Por qué escogiste el traje como vestimenta cotidiana si, además, eres el más joven de todos? – JG- Hablando de la imagen, hay símbolos importantes. Como político, tú representas a una ciudadanía. ¡Ojo! Vengo de la costa Caribe de La Guaira. Me encanta andar descalzo, era divertido cuando podía hacerlo. Pero el respeto a los electores es importante. Los símbolos del poder tienen peso cuando los llevas y los representas. Hoy, alguien usurpa la banda presidencial y eso no lo hace presidente. Debemos representar a la ciudadanía dignamente. Hay quien cree que las formas son distancia y en realidad son respeto. Durante mucho tiempo, nos pareció simpático que un presidente rompiera el protocolo porque eso lo hacía ver más cercano. Pero es mentira. No genera más empatía transgredir el espacio de los demás y la forma establecida. Es muy importante en política y en la vida guardar la forma y el fondo