Para el epidemiólogo Julio Castro, las cifras oficiales dadas por el Gobierno sobre el estado del COVID-19 en el país “no son concordantes con la realidad que vivimos en Venezuela”.

Castro de igual forma reveló en una conferencia online el pasado sábado, que la cifra de personal de salud fallecidos a causa del coronavirus llega a 70 en el país, siendo la más alta en América Latina y Europa.

Sobre la cantidad de insumos que han llegado a Venezuela procedente de convenios con la OPS, el especialista lamenta sigue siendo muy poco para los requerimientos del sector salud.

Se estima que entre insumos de bioseguridad y medicamentos hacen falta unos 700 millones de dólares.

Acerca de la medida aplicada por el Gobierno para contener la propagación del virus, Castro opinó que la estrategia del “7 +7 ha sido un rotundo fracaso evidenciándose el aumento de casos”.

“Empeora la distribución y la elaboración de pruebas rápidas lo que hace que muchos casos no se contabilicen y cree un sub registro; además, las pruebas PCR siguen siendo centralizadas y su resultado llega 3 semanas después por lo cual se hace imposible el cerco epidemiológico”, criticó.

El doctor Julio Castro también desaprueba que el Gobierno, haciendo caso omiso a las recomendaciones de la OMS y OPS, se niega a descentralizar las pruebas rápidas, “y eso solo tiene una razón, que ellos mismos manejan los números”.

Las medidas realmente eficaces para prevenir el contagio son: usar correctamente los tapabocas, lavado de manos correctamente con solución alcohol 70%, abundante jabón y mantener el distanciamiento social, recomendó.

Para estabilizar el pico de contagio

El doctor Castro, advirtió que, en estos momentos, más allá de caer en una guerra de cifras, “hay que actuar en función de lo que podemos manejar, tales como la promoción de la prevención, conciencia ciudadana”.

El epidemiólogo y docente universitario sostiene que para estabilizar el pico de contagio se tienen que dar uno de tres escenarios que son:

Inmunidad de rebaño: (contagio más del 70% de la población) lo que puede crear anticuerpos en los contagiados, eso puede ocurrir entre 9 meses y un año.

Disminución de la tasa de transmisión: eso puede ocurrir con medidas correctas que tome el régimen. Y conciencia ciudadana.

Vacunas: No es posible tener una vacuna para este año, y las posibles vacunas que están en estudios todavía les falta mucho para su aprobación.

Lo que vemos por allí es simple guerra de marketing de los laboratorios por el supuesto control, pero Vacunas por lo menos antes del 2021 no es posible, reiteró.

Verdades y realidad sobre el coronavirus

El especialista aseguró que por ahora no hay, no existen medicamentos que impiden el contagio; no hay medicamentos que previenen el contagio; la pandemia está en estudio y el tratamiento es sintomatológico; y seguimos en franco crecimiento exponencial de la pandemia, por lo que lo único que podemos hacer por ahora es cuidarnos, concretó.