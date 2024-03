Marco Rose, entrenador del Leipzig, se mostró confiado en que su equipo está convencido que puede remontar la eliminatoria de octavos de final de la Liga de Campeones frente al Real Madrid (0-1), ya que, de lo contrario, tendría que volverse a casa.

Real Madrid y el Leipzig se enfrentarán este miércoles 6 de marzo del 2024 por el partido de vuelta de los octavos de final de la Champions League en el Estadio Santiago Bernabéu

“Si lo dicen los jugadores, lo esperamos y estamos convencidos, lo creemos. Si no estuviéramos convencidos de que podemos ganar, nos volveríamos a casa. Mañana vamos a creer en ello y nos vamos a acostar con la emoción y la alegría de conseguir un resultado excepcional mañana», señaló.

«Necesitamos un rendimiento extraordinario y un poco de suerte. En fútbol todo es posible. En la ida hemos demostrado que podemos jugar de tú a tú con el Real Madrid, porque tuvimos nuestra oportunidades. Vamos a demostrar lo que podemos hacer y estamos convencidos de que podemos conseguirlo”, dijo en rueda de prensa.

“Igual no hay que ser perfectos, pero sí reaccionar mentalmente si no sale todo perfecto. Hay que mejorar en defensa para no dejar descubiertos a sus jugadores de ataque. Además, hubo espacios que pudimos aprovechar mejor con balón, y hay que mejorar esto porque hay que marcar para pasar a la siguiente ronda”, añadió.

Marco Rose, entrenador del Leipzig

Marco Rose que consideró excesivo el “30%” de posibilidades que le dio un periodista a su equipo de cara a pasar la eliminatoria, a la vez que aseguró que se lo recordará a sus jugadores antes de salir al campo este miércoles.

“Muy a favor del Real Madrid. Pero vamos a demostrarlo en el fútbol. No hay garantías en el fútbol. Yo acabo de entrar aquí y tras la foto número 35 con una copa en la mano, pensé que en algún momento se tenía que acabar esto. Si vamos hacia el vestuario tenemos la sensación de que el Real Madrid ha ganado todos los títulos del mundo, pero tenemos que entrar al partido con ilusión, luchar y demostrar que nos hemos ganado estar en octavos de la Liga de Campeones”, dijo.

“Tendremos una reunión con el equipo y le diré el porcentaje que has dicho”, comentó.

“No vamos a decir que podamos ganar la ‘Champions’, porque sabemos a quién nos enfrentamos este miércoles. Estamos entre los 16 mejores equipos de Europa, existiendo desde 2009, hemos conseguido tres títulos… vamos por el buen camino. Nos queremos demostrar a nosotros que podemos jugar un buen fútbol y hacer frente a la presión del rival”, destacó.

Marco Rose no se mostró preocupado por el arbitraje: “No me preocupa el tema de los árbitros. Tenemos una gran confianza. En el fútbol pueden ocurrir cosas, lo vi contra el Valencia. Si hubiese sido entrenador del Real Madrid también habría estado enfadado y bastante triste. Pero al final yo creo que se compensa. Si nos sentimos tratados de manera injusta no es agradable, pero tenemos para mañana a un buen árbitro italiano que seguro lo hará bien”.

Marco Rose elogió a Jude Bellingham, a quien entrenó en el Borussia Dortmund, y afirmó que le ha sorprendido su facilidad anotadora.

“Jude es un tío estupendo. Tiene un gran carácter, es un guerrero que quiere ganar cualquier partido. En el Real Madrid desempeña un papel especial y se ha adaptado muy bien en el primer año, convirtiéndose en un líder dentro del equipo. Me sorprende el número de goles que ha marcado, no hubiera imaginado este número de goles durante la primera temporada, y que fueran tan importantes. Jude no tiene límites”, dijo.

Por otro lado, Rose destacó la importancia de Dani Olmo en su equipo: “Tenemos jugadores para causarle problemas al Real Madrid. Jugadores fuertes en el uno contra uno, que leen bien los espacios, que son fuertes… Nosotros vamos a tener que atacar, el Real Madrid juega en casa y tenemos que soltarnos e imponer nuestro ritmo en el partido. En esto, Dani Olmo va a ser muy importante. Mañana va a demostrar la clase que tiene y esperemos, para nosotros y para España, que se mantenga bien de salud”.

El técnico del Leipzig mostró respeto a Modric y Kroos y apuntó a Brahim Díaz como un jugador menos conocido del Real Madrid que le gusta, impulsado por su gran gol de la ida.

“Menos conocido… buena pregunta porque todos son conocidos, juegan en su selección… es difícil contestar a esa pregunta. No conozco a nadie que no fuera famoso porque es un equipo con jugadores excelentes. Le tengo respeto a los mayores también, como Luka Modric, Toni Kroos…Bueno, el que marcó el gol de la ida, Brahim Díaz, igual no es tan conocido, pero sería el único, aunque yo le conozco de la UEFA Youth League y va a ser muy conocido”, declaró.

