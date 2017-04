Después de que José Luis “El puma” Rodríguez aceptara que padecía fibrosis pulmonar y que el año pasado el cantante saliera en un escenario asistido por un balón de oxígeno, un sinfín de rumores sobre su salud no han dejado de circular. De hecho, hasta algunos medios amarillistas lo han matado en Internet.

Por suerte el venezolano sigue en pie de lucha y durante la presentación de su nuevo disco Inmenso en Miami, habló largo y tendido sobre su proyecto y su salud con el periódico chileno La tercera.

Para la grabación de su producción discográfica que consta de 11 temas, El Puma contó con el apoyo de artistas como Chayanne, Vicente Fernández, Fonseca y Amaia Montero, además de Ricardo Montaner, quien fungió como el productor. “[Ricardo buscó excelentes arreglistas y cambió la estructura de las canciones tratando de conseguir que no perdieran su esencia. Y lo logró porque todos los temas quedaron hermosos”, dijo el cantante a La Tercera. “La gente joven sabe qué buscar y cómo hacerlo, pero el adulto contemporáneo busca al joven para que le ayude en eso”.

En cuanto a la fibrosis que padece, el padre de la actriz Génesis Rodríguez dijo que el diagnóstico le cambió la forma de ver la vida. “Tenía que despertar otra vez y Dios me tenía que despertar de esta forma, por las buenas o por las malas”, declaró. “Por eso digo que mi enfermedad si tiene cura, por eso no la menciono no la nombro. Yo me declaro sano en el nombre de Jesús. Mi vida está en manos de Dios”.