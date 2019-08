Este jueves 1 de agosto debía cumplirse la audiencia preliminar del primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, diputado Edgar Zambrano, en el Palacio de Justicia, pero sus abogados fueron informados que el tribunal a cargo del caso no presta despacho hoy.

El abogado Francisco Banchs, defensor del parlamentario, denunció que simplemente les dijeron que no hay despacho. No sabemos, no tenemos más información. Explicó que además no se le ha permitido la juramentación al equipo defensor.

“No hemos logrado juramentarnos porque el tribunal no ha dado despacho, si el tribunal no da despacho no puede haber un traslado”, informó el defensor.

#1Ago @FJBanchsS, abogado de @edgarzambranoad: Estamos a la espera de que el Tribunal de despacho para nosotros poder proceder a darnos por juramentados y seguir con el proceso penal que se sigue en su contra. #TVVNoticias en #VIVOplay conéctate por: https://t.co/1QcPa6bsXs pic.twitter.com/tBORm3YUfz — VIVOplay (@vivoplaynet) August 1, 2019

ALLANADA SU INMUNIDA Y DETENCIÓN

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), de línea oficialista, abrió procesos penales contra Zambrano y otros 14 diputados por el alzamiento de una treintena de militares el pasado 30 de abril, liderados por Guaidó.

A petición del TSJ, la Asamblea Constituyente de corte chavista y que rige en el país con poderes absolutos, les levantó su inmunidad parlamentaria.

En una operación hollywoodense, narrada en Twitter por el propio congresista, Zambrano fue detenido por agentes del Sebin con armas largas que lo interceptaron en su vehículo y que lo remolcaron con una grúa tras negarse a salir del automóvil.

«Somos respetuosos del libre pensamiento y abogamos por la buena política. Tenacidad, constancia y coraje», tuiteó Zambrano en su primer mensaje en la red social desde que fue arrestado.

El resto de los legisladores se refugiaron en sedes diplomáticas, huyeron al exterior o pasaron a la clandestinidad.

Según la ONG local de derechos humanos Foro Penal, existen alrededor de 600 presos políticos en Venezuela.