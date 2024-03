Cansada del viaje se dispuso a esperar en una de las bancas de cemento de la recién inaugurada plaza Bolívar. Al cabo de tres horas los funcionarios del órgano rector instalaron la mesa. Cuando faltaban tres personas para el turno de Patricia, el CNE anunció que cerraría la mesa. Era la 1:00 de la tarde.

Increíble, después de esperar siete horas ellos decidieron cerrar. Me molesté mucho porque hasta había pedido prestado 10 dólares para los pasajes, porque en La Paz los supuestos puntos itinerantes no están y en La Concepción tampoco. Pensé que aquí era más seguro”, dijo la joven de 19 años, de la etnia wayuu.

Este jueves volvió a la curva, a la misma hora y con las mismas ganas, pero hasta las 11:00 a. m. el punto no se había instalado. “Me voy para la casa, no voy a perder otro día aquí, pero mañana me levanto temprano a vender mis ponquecitos, pago lo que presté y el viernes me voy a la barraca”, dijo la joven sudorosa recostada en una jardinera de la plaza.

El Consejo Nacional Electoral habilitó en el Zulia 26 puntos de registro, de los cuales tres están en Maracaibo: en La Curva de Molina, avenida 107 del sector La Esperanza y en la Oficina de Registro Electoral (ORE), mejor conocida como La Barraca.

En familia

Yeidi León, de 20 años, tiene dos días yendo al punto de la Curva de Molina junto con su esposo, su pequeña hija, que aún no cumple un año de edad, y su cuñado para inscribirse en el Registro Electoral.

“Ayer (miércoles) fue horrible, esto estaba full y el CNE no dio la cara. Estuve cinco horas esperando aquí con mi hija en brazos y no pudimos hacer nada. Hoy parece que será lo mismo, pero mañana no vamos a perder el tiempo aquí, nos vamos para la Barraca porque yo quiero que mi hija tenga un futuro muy diferente a la realidad que estamos viviendo”, dijo la madre que llegó caminando a la plaza Bolívar del oeste de la ciudad.

No hay puntos itinerantes

Crónica.Uno hizo un recorrido por los puntos itinerantes en El Marite, Cuatricentenario y norte de Maracaibo, y ninguno funcionaba.

En la Cancha de Paz de Cuatricentenario, donde había un grupo de jóvenes esperando, informaron que la máquina ya no volvería. Solo trabajó los dos primeros días de la jornada por tres horas.

“Uno se confunde. Se supone que el CNE debe velar por los derechos de los votantes, pero si esto va a ser así nos vamos para el ORE. No vamos a dejar de inscribirnos, no queremos terminar como mis hermanos mayores, fuera del país”, dijo Oriana Vázquez, de 18 años, acompañada de su gemela.

El miércoles hubo dos protestas en el Zulia por la misma causa. Una fue en la Curva de Molina luego de que el CNE cerrara la mesa con personas en cola. La otra ocurrió en el municipio Baralt, en el sector El Venado, porque la máquina nunca llegó y los representantes del órgano rector alegaron que el personal estaba enfermo.

En Lagunillas, campo El Milagro, también se caldearon los ánimos. “Solo se lograron inscribir 12 personas y cuando vieron que había cola, dijeron que la máquina se había echado a perder”, comentó Leonelys Sulbarán, habitante del sector, de 22 años de edad.

Moverse al punto seguro

La Oficina de Registro Electoral de Maracaibo, ubicada en la avenida El Milagro, a unos 14 kilómetros de La Curva de Molina, es la que recibe mayor demanda de nuevos inscritos.

Según Kristian Núñez, representante de la juventud por el partido Voluntad Popular, cada tres horas llega una media de 200 personas para inscripción y cambio de residencia.

Nosotros estamos moviendo a los jóvenes en autobús, nos organizamos por parroquia. Hoy trajimos a 45 personas. El proceso es medianamente rápido y no hemos tenido inconvenientes de ningún tipo, solo que a las 3:30 cierran el portón porque se va la luz y el CNE no tiene planta eléctrica, así que hay que moverse temprano”, dijo Núñez.

Agregó que los jóvenes, en su mayoría llegan por sus propios medios a La Barraca porque no confían en los otros puntos fijos. Pero menos aún confían en los puntos itinerantes, porque hay mucha irregularidad con los horarios y la entrega del comprobante de inscripción.

Este jueves, jóvenes y adultos de Cabimas, Santa Rita, Machiques, La Concepción, La Cañada, San Francisco y Mara llegaron a la oficina regional.

“Él no quería venir porque estuvo tres días intentando inscribirse por la casa y no pudo, no llegaban las máquinas. Me lo traje a regañadientes porque los muchachos tienen que entender que Venezuela no era así, no es lo que ellos han vivido y la pueden cambiar”, dijo Roberto Guzmán al referirse a su hijo Roberto Jesús, quienes viven en el municipio Mara.

