El médico Huníades Urbina, pediatra y secretario de la Academia Nacional de Medicina, aseguró este lunes 31 de enero, que según los informes de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), solo 47% de la población en Venezuela esta vacunada contra COVID-19 con dos de las dosis necesarias.

Indicó que 72.59% de la población tiene una dosis de la pauta vacunal.

«Estamos muy bajos en el contexto latinoamericano. Para poner las terceras dosis, hay que hacer un barrido del resto de la población y llegar por lo menos al 80% de esta con dos dosis» añadió durante entrevista a Unión Radio.

Urbina explicó que mientras se hagan menos PCR de las que se necesitan, se tendrán cifras oficiales alejadas de la realidad.

«Mucha gente no se hace pruebas porque piensa que como es leve no es necesario y esto aporta al sub registro de casos en el país» acotó.

Urbina destacó que si bien hasta la fecha Ómicron no tiene la severidad de variantes como Delta, hay personas con patologías de base que de no cuidarse pueden evolucionar de forma negativa.

El pediatra insistió en que la COVID-19 en Venezuela es una imagen de dolor.

El Ejecutivo nacional no ha entendido la importancia de dotar los hospitales para atender la COVID-19. Afortunadamente no nos ha pegado como a otros países pero no tenemos los equipos necesarias, señaló Urbina.

El secretario de la Academia Nacional de Medicina advirtió que no puede tomarse la misma decisión en todo el territorio nacional con respecto al COVID-19.

Dependiendo de cada realidad deberían hacerse medidas focales, siempre manteniendo las medidas de bioseguridad, dijo.

Urbina recordó que en pandemia «todo lo que huela a coronavirus es coronavirus»

Con información de Unión Radio